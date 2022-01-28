https://tr.sputniknews.com/20220128/bodrumda-temizlik-gorevlisi-sogukta-kalan-kopegin-uzerini-orttu-dunyayi-guzellik-kurtaracak-1053216864.html
Bodrum'da temizlik görevlisi soğukta kalan köpeğin üzerini örttü: 'Dünyayı güzellik kurtaracak'
Bodrum'da temizlik görevlisi soğukta kalan köpeğin üzerini örttü: 'Dünyayı güzellik kurtaracak'
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, temizlik görevlisinin, köpeğin üstünü örtüyle örterek ısıtmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bodrum Belediyesi... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:04+0300
2022-01-28T01:04+0300
2022-01-28T01:21+0300
yaşam
köpek
bodrum
işçi
belediye
temizlik
soğuk
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Bodrum Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, çarşıda görev yaparken, soğuk havada sokak köpeğini fark etti. Bölgede temizlik yapan işçi, köpeğin yanına geldi. Altında bulunan örtüyü yavaşça kaldıran işçi, köpeğin üzerine örtü. Daha sonra bölgeden ayrılan işçi, arkasına dönüp, tekrar köpeği kontrol etti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Öte yandan Bodrum Belediyesi, sosyal medya hesaplarından "Dünyayı güzellik kurtaracak, Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz" notuyla paylaşım yaptı.
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köpek, bodrum, işçi, belediye, temizlik, soğuk
Bodrum'da temizlik görevlisi soğukta kalan köpeğin üzerini örttü: 'Dünyayı güzellik kurtaracak'
01:04 28.01.2022 (güncellendi: 01:21 28.01.2022)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, temizlik görevlisinin, köpeğin üstünü örtüyle örterek ısıtmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bodrum Belediyesi, görüntüleri sosyal medyadan "Dünyayı güzellik kurtaracak" notuyla paylaştı.
Bodrum Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, çarşıda görev yaparken, soğuk havada sokak köpeğini fark etti. Bölgede temizlik yapan işçi, köpeğin yanına geldi. Altında bulunan örtüyü yavaşça kaldıran işçi, köpeğin üzerine örtü. Daha sonra bölgeden ayrılan işçi, arkasına dönüp, tekrar köpeği kontrol etti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan Bodrum Belediyesi, sosyal medya hesaplarından "Dünyayı güzellik kurtaracak, Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz" notuyla paylaşım yaptı.