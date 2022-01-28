https://tr.sputniknews.com/20220128/brad-pitt-ve-george-clooney-yeni-filmleri-icin-dusuk-ucreti-kabul-etti-1053233392.html

Brad Pitt ve George Clooney yeni filmleri için düşük ücreti kabul etti

Brad Pitt ve George Clooney yeni filmleri için düşük ücreti kabul etti

Hollywood'un iki önemli aktörü George Clooney ve Brad Pitt, birlikte oynayacakları yeni filmlerinde daha düşük ücret almayı kabul etti. Bunun için bir şartları... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:48+0300

2022-01-28T12:48+0300

2022-01-28T12:51+0300

brad pitt

yaşam

apple

george clooney

ücret

film

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Hollywood’un iki usta ismi 60 yaşındaki George Clooney ve 57 yaşındaki Brad Pitt'ten yeni film projesi yakında geliyor.Film, birden fazla stüdyo ve yayın kanalı arasında yaşanan ihale savaşı sonrası kendine Apple TV’de yer buldu. İki ismin başrolleri paylaşacağı projeyi, Spider-Man: No Way Home filminin yönetmeni Jon Watts yazıp yönetecek. Filmi, Clooney’nin yapım şirketi Smokehouse Pictures ile Pitt’in şirketi Plan B ortak bir çalışma ile ortaya çıkaracak.‘Daha tiyatral oynamak istedik’NTV’nin aktardığına göre, ödüllü aktör ve yönetmen Clooney, Apple'ın bir şartı kabul etmesi halinde filmden Brad Pitt ile kendisinin daha düşük maaş almayı kabul ettiğini söyledi.Clooney, “Yapımcıya filmde daha az süre yer almak istediğimizi, böylece daha tiyatral oynayabileceğimizi söyledik. Onlar da bu fikrin harika olduğunu söyleyip kabul ettiler” dedi.Clooney film hakkında heyecan verici bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, “Bu arada bu, gerçekleşen nadir tekliflerdendi. Apple, Brad ve benim için gerçekten büyük bir rakamla geldi” diye konuştu.

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brad pitt, apple, george clooney, ücret, film