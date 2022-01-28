https://tr.sputniknews.com/20220128/chp-lideri-kilicdaroglu-insanlar-gecinemiyorlar-her-evde-mutlaka-bir-issiz-var-1053251375.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: İnsanlar geçinemiyorlar, her evde mutlaka bir işsiz var

CHP lideri Kılıçdaroğlu: İnsanlar geçinemiyorlar, her evde mutlaka bir işsiz var

Halk TVde canlı yayına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T21:05+0300

2022-01-28T21:05+0300

2022-01-28T21:18+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

halk tv

ekonomi

ak parti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Suat Toktaş'ın sunduğu 'Liderler Özel Programı'na katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde: AK Parti Genel Başkanı'nın canlı yayına katılmasını isterim. Erdoğan gelirse prompter talebinde bulunabilir.Ne olursa olsun gerçekleri konuşmalıyız. Yapay tartışmalardan kaçınmak lazım. Vatandaşın sorunlarının nasıl açılacağı konusunda siyaset kurumunun tartışması lazım. İnsanlar geçinemiyorlar, her evde mutlaka bir işsiz var. Bu sorunlar varken neden kısır tartışmaların içine giriyoruz?Yapay gündem dediğim; bir kar yağdı, sonra tüm tartışma İstanbul oldu. 84 milyonun sorunları var, insanlar geçinemiyorlar. Bu sorunlar varken; neden böyle kısır tartışmaların içine giriyoruz? Hepimizin vergi veriyoruz, bu vergiler nasıl harcanıyor? Vatandaşın bunu bilmeye hakkı var.Kaçan insan dava açar. Tüm belgeler ellerinde. Gelir der ki 'Kılıçdaroğlu işte tüm belgeler burada'İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yollardaki aksamalara da değinen Kılıçdaroğlu, "Biz sorun olabilir, itirazım yok. Bütün mesele sorunların çözülmesidir" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ben İBB'nin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini biliyorum. O gece İmamoğlu ile irtibatım vardı. Siz kalktınız bir olay var, insanlar yolda kaldı ama metro... Gece 2'ye kadar açıktı.Yeni yaptıkları havalimanının kargo terminalinin çatısı düştü. Binlerce turist orada slogan attı. Nerede idi bu ülkeyi yöneten insan? Siz oradaki turistleri alıp otele bile götüremediniz.Siz bir kişiyi hedef alıp kendi kusurlarını örtmeyi düşünüyorsanız, yanılırsınız. Sorunlar yaşanır. Bir sorun yaşanıyorsa, devleti yönetenler sorunların çözümüne katkı koyarlar, sorunun büyümesine değil. İstanbul'u kaybetmeyi içlerine sindiremiyorlar. Ankara'yı da İstanbul'u da sindireceksin."

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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, halk tv, ekonomi, ak parti