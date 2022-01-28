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https://tr.sputniknews.com/20220128/chpden-kalici-yaz-saati-icin-yeni-yasa-onerisi-1053218861.html
CHP'den kalıcı yaz saati için yeni yasa önerisi
CHP'den kalıcı yaz saati için yeni yasa önerisi
CHP, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi verdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T02:43+0300
2022-01-28T02:43+0300
türkiye
chp
tbmm
karanlık
yaz-kış saati uygulaması
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CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Şahin, “Tasarruf gerekçesiyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ile milyonlarca insan gecenin kör karanlığında evinden çıkıp saatlerce karanlıkta yolculuk yapmak, çocuklar karanlıkta okula gitmek, kadınlar karanlık sokaklarda taciz ve saldırı endişesiyle işe gitmek mecburiyetinde bırakılmıştır” dedi.Suzan Şahin, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Şahin, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, kalıcı hale getirilen uygulamanın insanları olumsuz etkilediğini belirterek şunları kaydetti:“Yapılan araştırmalar, 5 yıl önce enerjide tasarruf amacıyla yapılan değişikliğin tasarruf sağlamadığını gösteriyor. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından kalıcı yaz saati uygulamasının ilk yılında yapılan çalışmada, bir önceki yılın aynı aylarına göre elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf sağlanamadığı saptanmıştı. EMO, sonraki yıllarda da yaptığı açıklamalarla ifadelerini yinelemiş ve kalıcı yaz saati uygulamasında enerji verimliliğinin sağlanamadığını ifade etmişti.Tasarruf gerekçesiyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ile milyonlarca insan gecenin kör karanlığında evinden çıkıp saatlerce karanlıkta yolculuk yapmak, çocuklar karanlıkta okula gitmek, kadınlar karanlık sokaklarda taciz ve saldırı endişesiyle işe gitmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Ayrıca tasarruf konusunda ortaya atılan gerekçe de temelsiz kalmış, uygulamanın ilk gündeme getirildiği 2016 Kasım ayında elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 düzeyinde rekor artış göstererek 22,7 milyar kilovatsaat ile o döneme kadar en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Bu karar ile birlikte daha önce bir saat fark olan Orta Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı iki saate, İngiltere ile üç saate çıkarken Suudi Arabistan ile aynı saat dilimi kullanılmaya başlandı. Bu da borsa, bankacılık, uçak seyahatleri gibi birçok teknolojik etkileşimde senkronizasyon sorunlarına yol açtı.'Karanlıkta uyanmak biyolojik saatimizi olumsuz etkiliyor'Karanlıkta uyanmak biyolojik saatimizi olumsuz etkilediği için bitkin halde uyanıyoruz. İnsanlar sabah 08:00 civarında iş veya okul hayatına başlıyor. Büyükşehirlerde yol 1,5 saat kadar sürebiliyor; kahvaltısı, duşu, hazırlanması derken çok daha erken saatlerde kalkmak gerekiyor. İnsanın alıştığı bir biyolojik saat var. Bu, ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı, iştahımızı, enerjimizi, duygu durumumuzu, dikkatimizi, konsantrasyonumuzu etkiliyor. Bu yüzden yorgun başladığımız günü yorgun bitirmek zorunda kalıyoruz. Karanlıkta evden çıkıp tekrar binalara giren insanlar bütün gün içeride çalışıyor ya da okuyor ve akşam saatlerinde çıktıklarında tekrar karanlık olduğu için gün ışığını görmek mümkün olmuyor. Bu da yetersiz gün ışığı alımı nedeniyle D vitamini eksikliğine yol açıyor. Ayrıca güvenlik konusunda da sorunlara neden oluyor, özellikle de kadınlar ve çocuklar için. Güvende hissettiren bir durum değil.”
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chp, tbmm, karanlık, yaz-kış saati uygulaması

CHP'den kalıcı yaz saati için yeni yasa önerisi

02:43 28.01.2022
© REUTERS / Regis Duvignausaat, yaz saati
saat, yaz saati - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Regis Duvignau
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CHP, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi verdi.
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Şahin, “Tasarruf gerekçesiyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ile milyonlarca insan gecenin kör karanlığında evinden çıkıp saatlerce karanlıkta yolculuk yapmak, çocuklar karanlıkta okula gitmek, kadınlar karanlık sokaklarda taciz ve saldırı endişesiyle işe gitmek mecburiyetinde bırakılmıştır” dedi.
Suzan Şahin, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Şahin, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, kalıcı hale getirilen uygulamanın insanları olumsuz etkilediğini belirterek şunları kaydetti:

“Yapılan araştırmalar, 5 yıl önce enerjide tasarruf amacıyla yapılan değişikliğin tasarruf sağlamadığını gösteriyor. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından kalıcı yaz saati uygulamasının ilk yılında yapılan çalışmada, bir önceki yılın aynı aylarına göre elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf sağlanamadığı saptanmıştı. EMO, sonraki yıllarda da yaptığı açıklamalarla ifadelerini yinelemiş ve kalıcı yaz saati uygulamasında enerji verimliliğinin sağlanamadığını ifade etmişti.
Tasarruf gerekçesiyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ile milyonlarca insan gecenin kör karanlığında evinden çıkıp saatlerce karanlıkta yolculuk yapmak, çocuklar karanlıkta okula gitmek, kadınlar karanlık sokaklarda taciz ve saldırı endişesiyle işe gitmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Ayrıca tasarruf konusunda ortaya atılan gerekçe de temelsiz kalmış, uygulamanın ilk gündeme getirildiği 2016 Kasım ayında elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 düzeyinde rekor artış göstererek 22,7 milyar kilovatsaat ile o döneme kadar en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Bu karar ile birlikte daha önce bir saat fark olan Orta Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı iki saate, İngiltere ile üç saate çıkarken Suudi Arabistan ile aynı saat dilimi kullanılmaya başlandı. Bu da borsa, bankacılık, uçak seyahatleri gibi birçok teknolojik etkileşimde senkronizasyon sorunlarına yol açtı.

'Karanlıkta uyanmak biyolojik saatimizi olumsuz etkiliyor'

Karanlıkta uyanmak biyolojik saatimizi olumsuz etkilediği için bitkin halde uyanıyoruz. İnsanlar sabah 08:00 civarında iş veya okul hayatına başlıyor. Büyükşehirlerde yol 1,5 saat kadar sürebiliyor; kahvaltısı, duşu, hazırlanması derken çok daha erken saatlerde kalkmak gerekiyor. İnsanın alıştığı bir biyolojik saat var. Bu, ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı, iştahımızı, enerjimizi, duygu durumumuzu, dikkatimizi, konsantrasyonumuzu etkiliyor. Bu yüzden yorgun başladığımız günü yorgun bitirmek zorunda kalıyoruz. Karanlıkta evden çıkıp tekrar binalara giren insanlar bütün gün içeride çalışıyor ya da okuyor ve akşam saatlerinde çıktıklarında tekrar karanlık olduğu için gün ışığını görmek mümkün olmuyor. Bu da yetersiz gün ışığı alımı nedeniyle D vitamini eksikliğine yol açıyor. Ayrıca güvenlik konusunda da sorunlara neden oluyor, özellikle de kadınlar ve çocuklar için. Güvende hissettiren bir durum değil.”
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