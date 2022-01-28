https://tr.sputniknews.com/20220128/chpli-kadin-vekiller-2-subatta-gazeteci-sedef-kabasi-ziyaret-etmek-icin-basvuru-yapti-1053228072.html
CHP’li kadın vekiller 2 Şubat’ta gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için başvuru yaptı
CHP’li kadın vekiller 2 Şubat’ta gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için başvuru yaptı
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığından bir heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret gerekçesi ile tutuklanan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:32+0300
2022-01-28T11:32+0300
2022-01-28T11:32+0300
türkiye
chp
sedef kabaş
adalet bakanlığı
gülizar biçer karaca
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
cumhurbaşkanı
hakaret
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Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için, CHP’li kadın vekiller Adalet Bakanlığı’na izin başvurusu yaptı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesi durumunda CHP’li vekiller 2 Şubat günü Kabaş’ın yanına gidecek.Milletvekilleri, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın başkanlığında gazeteci Kabaş’ın yanına gidecek. Heyete başkanlık edecek olan Karaca ziyaret nedenini Sputnik’e anlattı.'Dayanışma için gidiyoruz'
https://tr.sputniknews.com/20220128/sedef-kabastan-adalet-bakani-gul-hakkinda-suc-duyurusu-1053220257.html
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Osman Nuri Cerit
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chp, sedef kabaş, adalet bakanlığı, gülizar biçer karaca, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, cumhurbaşkanı, hakaret
CHP’li kadın vekiller 2 Şubat’ta gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için başvuru yaptı
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığından bir heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedaf Kabaş’ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bakanlıktan izin gelirse vekiller 2 Şubat’ta Kabaş’ı ziyaret edecekler.
Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etmek için, CHP’li kadın vekiller Adalet Bakanlığı’na izin başvurusu yaptı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesi durumunda CHP’li vekiller 2 Şubat günü Kabaş’ın yanına gidecek.
Milletvekilleri, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın başkanlığında gazeteci Kabaş’ın yanına gidecek. Heyete başkanlık edecek olan Karaca ziyaret nedenini Sputnik’e anlattı.
'Dayanışma için gidiyoruz'
“Kendisi bir gazetecidir ve düşüncelerini ifade edebilir. Velev ki Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılanacak olsa bile cezanın alt sınırı, üst sınırına baktığımız zaman tutuklamayı gerektirmeyecek bir cezai süreleri vardır. Bir hukukçu olarak benim de vicdanımı sızlatan Sedef Kabaş henüz gözaltındayken, henüz tutuklama kararı verilmemişken, Adalet Bakanı yaptığı açıklama ile açıkça hakimlere ve savcılara oradan tutuklayın talimatı verir gibi ‘Gözünün yaşına bakmayın, cezanın alt üst sınırına bakmayın tutuklayın’ der gibi bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı, adaleti sağlamakla, tarafsız yargının sorumluluklarını yerine getirmekle sorumlu olan bir makamdır. Orada sırf Cumhurbaşkanı'na kendini göstermek için hukuku ve bağımsız yargıyı böyle ayaklar altına alamaz. Adaletin Bakanı olarak yargı bağımsızlığını bu derece perişan edemez. Biz bunun için ziyaret edeceğiz. Bir dayanışma ziyareti”