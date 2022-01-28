https://tr.sputniknews.com/20220128/chpli-oztrak-tuz-golundeki-depolarda-3-5-gunluk-gaz-kalmis-1053232899.html

CHP'li Öztrak: Tuz Gölü'ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış

CHP'li Öztrak: Tuz Gölü'ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış

CHP Sözcüsü Öztrak, "Tuz Gölü'ndeki depolarda, sadece 3-5 günlük gaz kalmış. Ve daha da önümüzde koca bir kış var. Doğal gaz depo kapasitemiz zaten yetersiz"... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:53+0300

2022-01-28T12:53+0300

2022-01-28T12:55+0300

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botaş

faik öztrak

sanayi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ekonomi Masası toplantısında yaptığı açıklamada, enerji krizi yaşandığını belirterek, "Bugün cumhuriyet tarihimizde hiç görmediğimiz, büyük bir enerji krizini yaşıyoruz. İnanılmaz bir basiretsizlikle karşı karşıyayız. Yaşanan krizin bir ayağında, “yüksek enerji maliyetleri” var, diğer ayağında, “enerjiye erişim problemi” var. Milletimiz, giderek artan pahalılığın pençesinde kıvranıyor" dedi. 2022’ye girerken olağanüstü bir zam fırtınasıyla ülkenin alt üst olduğunu dile getiren Öztrak, "Özellikle yılbaşı gecesi zirve yapan enerji zamları, milletimizin canını çok yaktı. Yakmaya da devam ediyor. Sanayicilerimizin enerji faturaları da, roket hızıyla artıyor. Son bir yılda; sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 290 zam yapıldı. Sanayide kullanılan elektriğe; yüzde 200’e yakın zamlar yapıldı" ifadelerini kullandı. 'Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilemiyor'Sanayicilere verilen gazın kesilmesine işaret eden Öztrak, "Sanayicimiz bir sabah uyandı, hükümetin sanayiye verdiği doğal gazı, yüzde 40 kıstığına şahit oldu. Yetmedi… Hükümet sanayiye üç gün süreyle, elektrik yok dedi. Sanayici bir anda, sudan çıkmış balığa döndü" dedi ve şöyle devam etti: 'Sanayicilerimizin kaybı nasıl telafi edilecek?'Türkiye'nin bu kışa, yarısı boş gaz depolarıyla girdiğini belirten Öztrak, "Ağustos’tan bu yana, başta genel başkanımız olmak üzere, defalarca uyarılarda bulunduk. Tedbir almazsanız bu kış çok kara geçecek dedik. Ama her zamanki kibirleriyle, uyarılarımızı duymazdan geldiler. Şimdi öğreniyoruz ki, tuz gölündeki depolarda, sadece 3-5 günlük gaz kalmış. Ve daha da önümüzde koca bir kış var. Doğal gaz depo kapasitemiz zaten yetersiz. Toplam tüketimin yüzde 5’i seviyesinde. Burada uluslararası kabul gören standart, tüketimin en az yüzde 20’si kadar, depolama kapasitenizin olmasıdır. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler, kendilerine saraylar yaptırmayı bildiler. Ama Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesine, gereken yatırımı yapmadılar" diye konuştu. Enerji kesintisi nedeniyle oluşan üretim kaybının, en az 5 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Öztrak, "Bugün ülkemizin tüm üretim kaleleri, hükümetin basiretsizliği nedeniyle, düşme noktasına gelmiştir. Şimdi kendi basiretsizliklerini gizlemek isteyenler, çok gaz kullandın diye, sanayiciyi suçlamakta, onu sopayla, cezayla tehdit etmektedir. Enerji kesintisi nedeniyle oluşan üretim kaybının, en az 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Sanayicilerimizin bu kaybı nasıl telafi edilecek?" diye sordu.

https://tr.sputniknews.com/20220126/botas-eski-genel-muduru-eylulde-depolarda-gecen-seneye-gore-500-700-milyon-az-gaz-vardi-1053147106.html

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chp, doğalgaz, botaş, faik öztrak, sanayi