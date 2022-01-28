Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/cocuga-cinsel-istismar-sucundan-tutuklanan-uzman-cavus-serbest-birakildi-1053250868.html
Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
Van’da 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T20:13+0300
2022-01-28T20:13+0300
türkiye
çocuk istismarı
uzman çavuş
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044065066_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2c09537872c5d9e8dbbf957e621fc68d.jpg
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak tarihinde ilk celsesi görülen kamu davasında, 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı suçundan 23 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan sanık Uzman Çavuş T.K. hakkında suç vasfının değişme ihtimali, mağdur ve tanık beyanları, delil durumu ve sair gerekçelerle oy çokluğu ile tahliye kararı verildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığının ise tahliye kararına itiraz ettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/meksikada-17-cocugu-istismar-eden-anaokulu-calisani-494-yil-9-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1052646022.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044065066_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_cda9dd9aab6cffe4b9a7a7eecee81e29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çocuk istismarı, uzman çavuş, mahkeme

Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı

20:13 28.01.2022
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
Abone ol
Van’da 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak tarihinde ilk celsesi görülen kamu davasında, 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı suçundan 23 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan sanık Uzman Çavuş T.K. hakkında suç vasfının değişme ihtimali, mağdur ve tanık beyanları, delil durumu ve sair gerekçelerle oy çokluğu ile tahliye kararı verildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığının ise tahliye kararına itiraz ettiği belirtildi.
istismarın affı olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
DÜNYA
Meksika'da 17 çocuğu istismar eden anaokulu çalışanı, 494 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
12 Ocak, 02:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce