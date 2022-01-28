https://tr.sputniknews.com/20220128/cumhurbaskani-erdogan-galatasaray-spor-kulubu-baskani-burak-elmasla-gorustu-1053246201.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Ankara'da Çankaya Köşkü'nde görüştü. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:20+0300

2022-01-28T17:20+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

burak elmas

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, burak elmas