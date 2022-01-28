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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Ankara'da Çankaya Köşkü'nde görüştü. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:20+0300
2022-01-28T17:20+0300
2022-01-28T17:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
burak elmas
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.
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recep tayyip erdoğan, burak elmas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü
17:20 28.01.2022 (güncellendi: 17:22 28.01.2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Ankara'da Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.