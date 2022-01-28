Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo: İnanılmaz bir okul terki var

İnanılmaz derece okulunu terk eden gençler var. Pandemide liseyi terk eden ve eve katkı sağlamak için çalışmaya başlayan gençler var. Bu durum bütün Türkiye’de bu şekilde. O çocuğun o okulu bıraktığı an o okula bir daha dönmesi mümkün değil. O yoksulluk kalıcı hale gelmiş oluyor. Göz göre göre bu nesli kaybettik.

2021-2022 öğretim yılı için söylüyorum tam bir yıl içerisinde 155 bin 938 öğrenci okulu bırakmış. Bu rakamlar Veli derneğinin açıklaması ki Milli Eğitim de bunu kabul ediyor ama bence bu sayı çok daha fazla. Bu konuyla ilgili çok acil tedbir ve önlem alınması gerekiyor çünkü aynı zamanda dijital bir dönemdeyiz ve babalarının işlerini devralan çocuklar için söylüyorum bu işler yarın öbür gün ortadan kalkacak. Bu çocuklar ileride teknolojiyi bilmeyen, günlük sokaktaki işleri yapacak veya onları da yapacak durumda olmayacak.”