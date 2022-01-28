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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/derin-yoksulluk-agindan-hacer-foggo-inanilmaz-bir-okul-terki-var-1053250105.html
Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo: İnanılmaz bir okul terki var
Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo: İnanılmaz bir okul terki var
Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, bir yıl içinde e 155 bin 938 öğrencinin okulu bıraktığını belirterek, "İnanılmaz bir okul terki var. Geçim sıkıntısı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T19:49+0300
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akşam postasi
türkiye
yoksulluk
derin yoksulluk ağı
hacer foggo
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Türkiye’de yoksulluğu en derinden yaşayanlara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ‘Derin Yoksulluk Ağı’ oluşumunun kurucusu Hacer Foggo, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Foggo, “2021-2022 öğretim yılı için söylüyorum tam bir yıl içerisinde 155 bin 938 öğrenci okulu bırakmış. Liseyi terk eden ve eve katkı sağlamak için çalışmaya başlayan gençler var. Bu durum bütün Türkiye’de bu şekilde. O çocuğun o okulu bıraktığı an o okula bir daha dönmesi mümkün değil. Göz göre göre bu nesli kaybettik” dedi.Hacer Foggo’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:'Yoksulluk kalıcı hale geliyor'
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Atilla Güner
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türkiye, yoksulluk, derin yoksulluk ağı, hacer foggo

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo: İnanılmaz bir okul terki var

19:49 28.01.2022 (güncellendi: 20:03 28.01.2022)
© Fotobank.ru/Getty ImagesÇin - öğrenci - okul - cep telefonu
Çin - öğrenci - okul - cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Fotobank.ru/Getty Images
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, bir yıl içinde e 155 bin 938 öğrencinin okulu bıraktığını belirterek, "İnanılmaz bir okul terki var. Geçim sıkıntısı yüzünden bir nesli kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de yoksulluğu en derinden yaşayanlara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ‘Derin Yoksulluk Ağı’ oluşumunun kurucusu Hacer Foggo, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Foggo, “2021-2022 öğretim yılı için söylüyorum tam bir yıl içerisinde 155 bin 938 öğrenci okulu bırakmış. Liseyi terk eden ve eve katkı sağlamak için çalışmaya başlayan gençler var. Bu durum bütün Türkiye’de bu şekilde. O çocuğun o okulu bıraktığı an o okula bir daha dönmesi mümkün değil. Göz göre göre bu nesli kaybettik” dedi.
Hacer Foggo’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
“Hepimiz yoksullaştığı için bize destek veren destekçilerimiz de pandeminin başındaki kadar bağış yapamıyorlar. Eskiden asgari ücretle çalışan ya da emekli vatandaşlar da bağış yapıyorlardı ama şuan onlar da dayanışmaya ihtiyacı olan insanlar haline geldiler. Asgari ücretli, pandeminin başında destek verdiğimiz güvencesiz çalışan vatandaşlarla aynı duruma geldi.

'Yoksulluk kalıcı hale geliyor'

İnanılmaz derece okulunu terk eden gençler var. Pandemide liseyi terk eden ve eve katkı sağlamak için çalışmaya başlayan gençler var. Bu durum bütün Türkiye’de bu şekilde. O çocuğun o okulu bıraktığı an o okula bir daha dönmesi mümkün değil. O yoksulluk kalıcı hale gelmiş oluyor. Göz göre göre bu nesli kaybettik.
2021-2022 öğretim yılı için söylüyorum tam bir yıl içerisinde 155 bin 938 öğrenci okulu bırakmış. Bu rakamlar Veli derneğinin açıklaması ki Milli Eğitim de bunu kabul ediyor ama bence bu sayı çok daha fazla. Bu konuyla ilgili çok acil tedbir ve önlem alınması gerekiyor çünkü aynı zamanda dijital bir dönemdeyiz ve babalarının işlerini devralan çocuklar için söylüyorum bu işler yarın öbür gün ortadan kalkacak. Bu çocuklar ileride teknolojiyi bilmeyen, günlük sokaktaki işleri yapacak veya onları da yapacak durumda olmayacak.”
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