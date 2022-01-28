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https://tr.sputniknews.com/20220128/diyanet-isleri-baskani-akifin-dizelerinde-dile-getirdigi-ruha-uygun-genclik-yetistirmemiz-lazim-1053237963.html
Diyanet İşleri Başkanı: Akif'in dizelerinde dile getirdiği ruha uygun gençlik yetiştirmemiz lazım
Diyanet İşleri Başkanı: Akif'in dizelerinde dile getirdiği ruha uygun gençlik yetiştirmemiz lazım
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de katıldığı açılışta İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını örnek vererek "Mehmet Akif Ersoy'un o dizelerinde dile... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:39+0300
2022-01-28T14:39+0300
türkiye
ali erbaş
mehmet akif ersoy
gençlik
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de, Aile Dini ve Rehberlik Merkezi ile Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, gençlik ve aile çalışmalarına çok önem verdiklerini söyledi.Geleceğin emanet edileceği gençleri, milli ve manevi hassasiyetlere uygun şekilde yetiştirmenin önemini vurgulayan Erbaş, "'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı/ Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı/ Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı/ Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' diyen Mehmet Akif Ersoy'un o dizelerinde dile getirdiği ruha uygun bir gençliği yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.Açılışı yapılan binanın gençlerin yetişmesine sağlayacağı katkıya değinen Erbaş, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20191021/diyanet-isleri-baskani-ali-erbas-4-milyon-ogrenciye-din-egitimi-veriyoruz-1040432563.html
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ali erbaş, mehmet akif ersoy, gençlik

Diyanet İşleri Başkanı: Akif'in dizelerinde dile getirdiği ruha uygun gençlik yetiştirmemiz lazım

14:39 28.01.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de katıldığı açılışta İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını örnek vererek "Mehmet Akif Ersoy'un o dizelerinde dile getirdiği ruha uygun bir gençliği yetiştirmemiz lazım" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de, Aile Dini ve Rehberlik Merkezi ile Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, gençlik ve aile çalışmalarına çok önem verdiklerini söyledi.
Geleceğin emanet edileceği gençleri, milli ve manevi hassasiyetlere uygun şekilde yetiştirmenin önemini vurgulayan Erbaş, "'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı/ Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı/ Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı/ Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' diyen Mehmet Akif Ersoy'un o dizelerinde dile getirdiği ruha uygun bir gençliği yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.
Açılışı yapılan binanın gençlerin yetişmesine sağlayacağı katkıya değinen Erbaş, şunları kaydetti:
"İşte burada, bu binada tam da sokağın adına uygun, 'Fetvane'; burada asırlarca İslam'ı daha iyi yaşamak, yanlışlardan uzak durmak, doğru dini bilgiye sahip olarak yaşamak için yapılan faaliyetlerin bulunduğu yerde, şimdi aile ve irşat merkezi, gençlik merkezi, kitap okuma yeri, kitapla gençlerimizi buluşturma yeri açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Gençlerimiz okusun istiyoruz. Çocuklarımız, Rabb'ini, Peygamberini, kitabını, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi öğrensin istiyoruz. İyilik, kötülük, dürüstlük, yalanın kötülüğü, doğruluğun iyiliği nedir, bunları öğrensin istiyoruz. Bir memleketin, milletin ayakta kalmasının yolu, doğru bilgilerle donatılan gençlerden, doğru, sahih bilgilerle donatılan çocukların varlığından, sağlam bir aileden geçmektedir. Aile sağlam olursa toplum da millet de devlet de sağlam olur. Derdimiz, budur."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2019
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