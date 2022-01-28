https://tr.sputniknews.com/20220128/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053222332.html

Dolar ve euroda son rakamlar ne?

Dolar ve euroda son rakamlar ne?

Haftanın son işlem gününde dolar/TL 13.63, euro/TL ise 15.22 civarında değerleniyor. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T09:30+0300

2022-01-28T09:30+0300

2022-01-28T09:30+0300

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Fed sonrası güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle, günlerdir dengelendiği 13.50 seviyesini yukarı yönlü kıran dolar/TL, iki gündür 13.60'ın hemen üzerinde yeni denge arayışını sürdürüyor.Dolar/TL 13.63, euro/TL ise 15.22 civarında değerleniyor.'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerliBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220127/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-yilin-ilk-enflasyon-raporunu-sunuyor-1053178913.html

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