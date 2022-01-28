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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220128/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053222332.html
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Haftanın son işlem gününde dolar/TL 13.63, euro/TL ise 15.22 civarında değerleniyor. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:30+0300
2022-01-28T09:30+0300
ekonomi
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Fed sonrası güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle, günlerdir dengelendiği 13.50 seviyesini yukarı yönlü kıran dolar/TL, iki gündür 13.60'ın hemen üzerinde yeni denge arayışını sürdürüyor.Dolar/TL 13.63, euro/TL ise 15.22 civarında değerleniyor.'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerliBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220127/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-yilin-ilk-enflasyon-raporunu-sunuyor-1053178913.html
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borsa istanbul, enflasyon, euro, dolar, borsa, döviz, türk lirası, dolar/tl, euro/tl

Dolar ve euroda son rakamlar ne?

09:30 28.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Haftanın son işlem gününde dolar/TL 13.63, euro/TL ise 15.22 civarında değerleniyor.
Fed sonrası güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle, günlerdir dengelendiği 13.50 seviyesini yukarı yönlü kıran dolar/TL, iki gündür 13.60'ın hemen üzerinde yeni denge arayışını sürdürüyor.
Dolar/TL 13.63, euro/TL ise 15.22 civarında değerleniyor.

'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
EKONOMİ
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'ye yükselttik
Dün, 10:53
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