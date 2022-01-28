https://tr.sputniknews.com/20220128/drej-ali-mahmutyazicioglu-cinayeti-sonrasi-konustu-polisin-aradigi-ali-yasak-ben-degilim-1053228190.html

'Drej Ali', Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sonrası konuştu: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim

'Drej Ali', Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sonrası konuştu: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında hakkında arama kararı çıkarıldığı iddia edilen Drej Ali lakaplı Ali Yasak, aranan kişinin kendisi... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T11:26+0300

2022-01-28T11:26+0300

2022-01-28T11:27+0300

türkiye

cinayet

şafak mahmutyazıcıoğlu

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

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Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy Balıkçılar Çarşısı'nda öldürülmesinin ardından polis tarafından iki yeğeni aranan "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.Ali Yasak, Öztürk' e şunları söyledi:'Yeğenlerimle irtibatım yok'"Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de, yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum.'Polise teslim olsunlar'Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım."

https://tr.sputniknews.com/20220128/safak-mahmutyazicioglunun-oldurulmesiyle-ilgili-yeni-detaylar-ve-goruntuler-ortaya-cikti-1053227583.html

https://tr.sputniknews.com/20220128/emniyetten-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-aciklamasi-tetigi-ceken-tespit-edildi-1053220940.html

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cinayet, şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu