Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/drej-ali-mahmutyazicioglu-cinayeti-sonrasi-konustu-polisin-aradigi-ali-yasak-ben-degilim-1053228190.html
'Drej Ali', Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sonrası konuştu: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim
'Drej Ali', Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sonrası konuştu: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında hakkında arama kararı çıkarıldığı iddia edilen Drej Ali lakaplı Ali Yasak, aranan kişinin kendisi... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:26+0300
2022-01-28T11:27+0300
türkiye
cinayet
şafak mahmutyazıcıoğlu
ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053227907_9:0:720:400_1920x0_80_0_0_f90d38f54706c3c6a11f0083bc2d3a21.jpg
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy Balıkçılar Çarşısı'nda öldürülmesinin ardından polis tarafından iki yeğeni aranan "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.Ali Yasak, Öztürk' e şunları söyledi:'Yeğenlerimle irtibatım yok'"Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de, yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum.'Polise teslim olsunlar'Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım."
https://tr.sputniknews.com/20220128/safak-mahmutyazicioglunun-oldurulmesiyle-ilgili-yeni-detaylar-ve-goruntuler-ortaya-cikti-1053227583.html
https://tr.sputniknews.com/20220128/emniyetten-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-aciklamasi-tetigi-ceken-tespit-edildi-1053220940.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053227907_101:0:634:400_1920x0_80_0_0_a60768ca1a567eea64f44e615040898e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cinayet, şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu

'Drej Ali', Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sonrası konuştu: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim

11:26 28.01.2022 (güncellendi: 11:27 28.01.2022)
© Twitter Mahmutyazıcıoğlu
Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Twitter
Abone ol
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında hakkında arama kararı çıkarıldığı iddia edilen Drej Ali lakaplı Ali Yasak, aranan kişinin kendisi olmadığını, aynı isimli yeğeninin arandığını söyledi.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy Balıkçılar Çarşısı'nda öldürülmesinin ardından polis tarafından iki yeğeni aranan "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Ali Yasak, Öztürk' e şunları söyledi:

'Yeğenlerimle irtibatım yok'

"Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.
Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de, yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum.

'Polise teslim olsunlar'

Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım."
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı
11:23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
Emniyet'ten Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: Tetiği çeken tespit edildi
08:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce