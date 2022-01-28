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https://tr.sputniknews.com/20220128/dunyadaki-uc-kisiden-biri-rusyanin-dis-politikasinin-dunyada-istikrar-sagladigi-gorusunde-1053232252.html
Dünyadaki her üç kişiden biri Rusya’nın dış politikasının dünyada istikrar sağladığı görüşünde
Dünyadaki her üç kişiden biri Rusya’nın dış politikasının dünyada istikrar sağladığı görüşünde
Uluslararası araştırma kuruluşu Gallup International ve Romir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankete göre, dünyadaki her üç kişiden biri Rusya’nın dış... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T12:36+0300
2022-01-28T12:37+0300
dünya
rusya
kuzey kore
anket
dış politika
rus dış politikası
çin halk cumhuriyeti
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Gallup International ve Romir şirketi, 2021 sonunda 45 ülkede anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 29’u Rusya’nın dış politikasının dünyada istikrarı sağlamak bakımından olumlu rol oynadığı görüşünde.Rusya’nın istikrara katkıda bulunduğunu düşünenlerin oranı Arnavutluk’ta yüzde 89, Vietnam’da yüzde 76, Sırbistan’da yüzde 64, Kazakistan’da yüzde 62 ve Hindistan’da yüzde 57 düzeyinde.Trump’tan sonra ABD’nin imajında düzelme varEski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmasının ardından ABD’nin imajında düzelme görülüyor. ABD’nin dış politikasını destekleme endeksi üç yıl önce -28’ken, şimdi -2 düzeyinde. Bununla birlikte ABD vatandaşlarının ülkelerinin politikasıyla ilgili görüşleri de hala oldukça kötü olsa da, olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 35’le son yılların en yüksek seviyesinde. Ülkesinin politikasını onaylamayanların oranı da yüzde 42. ABD’nin dış politikasının dünya üzerinde olumsuz etki yarattığının en fazla düşünüldüğü yerler ise Ortadoğu, Rusya (yüzde 58) ve Batı Asya.Çin’in dış politikasının da istikrarsızlaştırdığı düşünülüyor. Ortadoğu, Avrupa, Güney Kore, Vietnam, Avustralya, İsviçre ve Hindistan’da olumsuz değerlendirilen Çin’in politikasını destekleyenlerin endeksi -18 olarak kayda geçti.Kuzey Kore’nin eylemlerinin en olumlu değerlendirildiği yer ise yüzde 79’la Arnavutluk. Kenya, Malezya ve Nijerya da yüzde 64’le onu izliyor.Bununla birlikte Afrika ve Rusya halkının yüzde 40’ı Pekin’in istikrar sağlayıcı bir politika yürüttüğünü savunuyor.Öte yandan Rusya’nın dış politikasının olumsuz rol oynadığını düşünenlerin oranı da yüzde 46. Ukraynalıların yüzde 74’ü Rusya’nın rolünü istikrarsızlaştırıcı olarak değerlendiriyor. Bu oran Avusturya’da yüzde 70, Almanya ve Polonya’da yüzde 69, Çekya’da yüzde 68, İsviçre’de yüzde 66, Avustralya’da yüzde 65 seviyesinde. ABD’deki katılımcıların yüzde 57’si ve Ortadoğu’daki katılımcıların yüzde 56’sı da olumsuz görüş bildirdi.Avrupa Birliği ve dış politikası ise olumlu değerlendiriliyor. AB’ye destek endeksi +18 düzeyinde.
rusya
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rusya, kuzey kore, anket, dış politika, rus dış politikası, çin halk cumhuriyeti

Dünyadaki her üç kişiden biri Rusya’nın dış politikasının dünyada istikrar sağladığı görüşünde

12:36 28.01.2022 (güncellendi: 12:37 28.01.2022)
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Uluslararası araştırma kuruluşu Gallup International ve Romir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankete göre, dünyadaki her üç kişiden biri Rusya’nın dış politikasının dünyada istikrara katkıda bulunduğunu düşünüyor.
Gallup International ve Romir şirketi, 2021 sonunda 45 ülkede anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 29’u Rusya’nın dış politikasının dünyada istikrarı sağlamak bakımından olumlu rol oynadığı görüşünde.
Rusya’nın istikrara katkıda bulunduğunu düşünenlerin oranı Arnavutluk’ta yüzde 89, Vietnam’da yüzde 76, Sırbistan’da yüzde 64, Kazakistan’da yüzde 62 ve Hindistan’da yüzde 57 düzeyinde.

Trump’tan sonra ABD’nin imajında düzelme var

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmasının ardından ABD’nin imajında düzelme görülüyor. ABD’nin dış politikasını destekleme endeksi üç yıl önce -28’ken, şimdi -2 düzeyinde. Bununla birlikte ABD vatandaşlarının ülkelerinin politikasıyla ilgili görüşleri de hala oldukça kötü olsa da, olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 35’le son yılların en yüksek seviyesinde. Ülkesinin politikasını onaylamayanların oranı da yüzde 42. ABD’nin dış politikasının dünya üzerinde olumsuz etki yarattığının en fazla düşünüldüğü yerler ise Ortadoğu, Rusya (yüzde 58) ve Batı Asya.
Çin’in dış politikasının da istikrarsızlaştırdığı düşünülüyor. Ortadoğu, Avrupa, Güney Kore, Vietnam, Avustralya, İsviçre ve Hindistan’da olumsuz değerlendirilen Çin’in politikasını destekleyenlerin endeksi -18 olarak kayda geçti.
Kuzey Kore’nin eylemlerinin en olumlu değerlendirildiği yer ise yüzde 79’la Arnavutluk. Kenya, Malezya ve Nijerya da yüzde 64’le onu izliyor.
Bununla birlikte Afrika ve Rusya halkının yüzde 40’ı Pekin’in istikrar sağlayıcı bir politika yürüttüğünü savunuyor.
Öte yandan Rusya’nın dış politikasının olumsuz rol oynadığını düşünenlerin oranı da yüzde 46. Ukraynalıların yüzde 74’ü Rusya’nın rolünü istikrarsızlaştırıcı olarak değerlendiriyor. Bu oran Avusturya’da yüzde 70, Almanya ve Polonya’da yüzde 69, Çekya’da yüzde 68, İsviçre’de yüzde 66, Avustralya’da yüzde 65 seviyesinde. ABD’deki katılımcıların yüzde 57’si ve Ortadoğu’daki katılımcıların yüzde 56’sı da olumsuz görüş bildirdi.
Avrupa Birliği ve dış politikası ise olumlu değerlendiriliyor. AB’ye destek endeksi +18 düzeyinde.
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