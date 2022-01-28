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Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
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https://tr.sputniknews.com/20220128/dunyanin-en-guclu-20-ordusu-1053250442.html
Dünyanın en güçlü 20 ordusu
Dünyanın en güçlü 20 ordusu
Uluslararası Global Firepower şirketi, her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını hazırlıyor. 2022 listesinde ilk üç sırada ABD, Rusya ve Çin yer alırken... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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infografik
abd
rusya
türkiye
askeri güç
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Listenin ilk 20 sırasına yerleşen en güçlü ordulara sahip olan ülkeler ile savunma bütçeleri; asker sayıları, hava, kara ve denizdeki güçleri gibi göstergelere göre sıralamada başı çeken ülkeler Sputnik’in hazırladığı infografikte.
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infografik, abd, rusya, türkiye, askeri güç, инфографика

Dünyanın en güçlü 20 ordusu

19:55 28.01.2022 (güncellendi: 22:08 28.01.2022)
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Uluslararası Global Firepower şirketi, her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını hazırlıyor. 2022 listesinde ilk üç sırada ABD, Rusya ve Çin yer alırken Türkiye ise 13. sıradan listeye girdi.
Listenin ilk 20 sırasına yerleşen en güçlü ordulara sahip olan ülkeler ile savunma bütçeleri; asker sayıları, hava, kara ve denizdeki güçleri gibi göstergelere göre sıralamada başı çeken ülkeler Sputnik’in hazırladığı infografikte.
İnfografik - Sputnik Türkiye
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