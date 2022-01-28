Dünyanın en güçlü 20 ordusu

Listenin ilk 20 sırasına yerleşen en güçlü ordulara sahip olan ülkeler ile savunma bütçeleri; asker sayıları, hava, kara ve denizdeki güçleri gibi göstergelere göre sıralamada başı çeken ülkeler Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Uluslararası Global Firepower şirketi, her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını hazırlıyor. 2022 listesinde ilk üç sırada ABD, Rusya ve Çin yer alırken Türkiye ise 13. sıradan listeye girdi.
Listenin ilk 20 sırasına yerleşen en güçlü ordulara sahip olan ülkeler ile savunma bütçeleri; asker sayıları, hava, kara ve denizdeki güçleri gibi göstergelere göre sıralamada başı çeken ülkeler Sputnik’in hazırladığı infografikte.