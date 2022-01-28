https://tr.sputniknews.com/20220128/ebrar-karakurt-ikinci-kez-koronaviruse-yakalandi-1053221351.html

Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye a milli voleybol takımı

koronavirüs

ebrar karakurt

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Milli voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğunu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti.

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türkiye a milli voleybol takımı, koronavirüs, ebrar karakurt