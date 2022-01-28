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Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T08:53+0300
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spor
türkiye a milli voleybol takımı
koronavirüs
ebrar karakurt
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Milli voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğunu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti.
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türkiye a milli voleybol takımı, koronavirüs, ebrar karakurt

Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

08:53 28.01.2022
© AFP 2021 / ANGELA WEISSEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Milli voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğunu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti.
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