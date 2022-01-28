Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Milli voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğunu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Milli voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğunu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti.