https://tr.sputniknews.com/20220128/ece-erken-keske-ben-olseydim-1053238358.html

Ece Erken: Keşke ben ölseydim

Ece Erken: Keşke ben ölseydim

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:42+0300

2022-01-28T14:42+0300

2022-01-28T14:58+0300

türkiye

istanbul

saldırı

rize

silahlı saldırı

beşiktaş

cinayet

taziye

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

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İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.'Çok erken gitti'Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

https://tr.sputniknews.com/20220127/oldurulen-eski-besiktas-yoneticisi-mahmutyazicioglunun-kuzeni-olayin-nedenini-bilmiyoruz-1053190623.html

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