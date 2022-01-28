https://tr.sputniknews.com/20220128/ekvador--brezilya-macinda-kazanan-cikmadi-1053242917.html

Ekvador- Brezilya maçında kazanan çıkmadı

Ekvador- Brezilya maçında kazanan çıkmadı

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilya, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T16:17+0300

2022-01-28T16:17+0300

2022-01-28T16:18+0300

spor

brezilya

ekvador

dünya kupası

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Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'ne 3 karşılaşmayla devam edildi. Lider Brezilya, deplasmanda Ekvador ile karşılaştı. Casemiro ile 6. dakikada öne geçen Brezilya, 75. dakikada Felix Torres'in golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Arjantin ise deplasmanda Şili'yi 2-1 yenmeyi başardı. Arjantin, 9. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle öne geçti. Şili, 20. dakikada Benjamin Brereton ile beraberliği yakaladı. 34. dakikada Lautaro Martinez takımını tekrar öne geçirdi ve maçta bu sonuçla sona erdi.

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brezilya, ekvador, dünya kupası