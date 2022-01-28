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https://tr.sputniknews.com/20220128/ekvador--brezilya-macinda-kazanan-cikmadi-1053242917.html
Ekvador- Brezilya maçında kazanan çıkmadı
Ekvador- Brezilya maçında kazanan çıkmadı
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilya, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:17+0300
2022-01-28T16:18+0300
spor
brezilya
ekvador
dünya kupası
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Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'ne 3 karşılaşmayla devam edildi. Lider Brezilya, deplasmanda Ekvador ile karşılaştı. Casemiro ile 6. dakikada öne geçen Brezilya, 75. dakikada Felix Torres'in golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Arjantin ise deplasmanda Şili'yi 2-1 yenmeyi başardı. Arjantin, 9. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle öne geçti. Şili, 20. dakikada Benjamin Brereton ile beraberliği yakaladı. 34. dakikada Lautaro Martinez takımını tekrar öne geçirdi ve maçta bu sonuçla sona erdi.
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brezilya, ekvador, dünya kupası

Ekvador- Brezilya maçında kazanan çıkmadı

16:17 28.01.2022 (güncellendi: 16:18 28.01.2022)
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2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilya, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.
Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'ne 3 karşılaşmayla devam edildi.
Lider Brezilya, deplasmanda Ekvador ile karşılaştı.
Casemiro ile 6. dakikada öne geçen Brezilya, 75. dakikada Felix Torres'in golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Arjantin ise deplasmanda Şili'yi 2-1 yenmeyi başardı. Arjantin, 9. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle öne geçti. Şili, 20. dakikada Benjamin Brereton ile beraberliği yakaladı. 34. dakikada Lautaro Martinez takımını tekrar öne geçirdi ve maçta bu sonuçla sona erdi.
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