https://tr.sputniknews.com/20220128/elektrik-kesintisi-sonrasi-firmalar-jeneratore-yoneldi-talepteki-artis-yuzde-50yi-buldu-1053237155.html

Elektrik kesintisi sonrası firmalar jeneratöre yöneldi, talepteki artış yüzde 50'yi buldu

Elektrik kesintisi sonrası firmalar jeneratöre yöneldi, talepteki artış yüzde 50'yi buldu

İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğraması sonucunda sanayide uygulanan elektrik kesintisi sonrasında firmalar jeneratör alımına yöneldi. Sektör temsilcileri... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:27+0300

2022-01-28T14:27+0300

2022-01-28T14:27+0300

ekonomi

elektrik

elektrik kesintisi

jeneratör

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100-200 KW/H büyüklüğünde bir jeneratörün fiyatı ise 150-200 bin TL arasında değişiyorDünya gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın haberine göre jeneratörün tam randımanlı bir elektrik kaynağı olmaması, arada soğutulması gerekliliği, özellikle büyük sanayi kuruluşlarında üretimin eski akışında olmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda jeneratörden elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 300 daha maliyetli olması da, firmaların elini zayıflatıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220127/turkiyede-bir-kisi-ortalama-ne-kadar-elektrik-harciyor-1053196920.html

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elektrik, elektrik kesintisi, jeneratör