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https://tr.sputniknews.com/20220128/elektrik-kesintisi-sonrasi-firmalar-jeneratore-yoneldi-talepteki-artis-yuzde-50yi-buldu-1053237155.html
Elektrik kesintisi sonrası firmalar jeneratöre yöneldi, talepteki artış yüzde 50'yi buldu
Elektrik kesintisi sonrası firmalar jeneratöre yöneldi, talepteki artış yüzde 50'yi buldu
İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğraması sonucunda sanayide uygulanan elektrik kesintisi sonrasında firmalar jeneratör alımına yöneldi. Sektör temsilcileri... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:27+0300
2022-01-28T14:27+0300
ekonomi
elektrik
elektrik kesintisi
jeneratör
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100-200 KW/H büyüklüğünde bir jeneratörün fiyatı ise 150-200 bin TL arasında değişiyorDünya gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın haberine göre jeneratörün tam randımanlı bir elektrik kaynağı olmaması, arada soğutulması gerekliliği, özellikle büyük sanayi kuruluşlarında üretimin eski akışında olmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda jeneratörden elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 300 daha maliyetli olması da, firmaların elini zayıflatıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/turkiyede-bir-kisi-ortalama-ne-kadar-elektrik-harciyor-1053196920.html
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elektrik, elektrik kesintisi, jeneratör

Elektrik kesintisi sonrası firmalar jeneratöre yöneldi, talepteki artış yüzde 50'yi buldu

14:27 28.01.2022
© REUTERS / Siphiwe SibekoElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
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İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğraması sonucunda sanayide uygulanan elektrik kesintisi sonrasında firmalar jeneratör alımına yöneldi. Sektör temsilcileri geçen haftadan bu yana jeneratör talebindeki artış yüzde 50’leri bulduğunu ifade etti.
100-200 KW/H büyüklüğünde bir jeneratörün fiyatı ise 150-200 bin TL arasında değişiyor
Dünya gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın haberine göre jeneratörün tam randımanlı bir elektrik kaynağı olmaması, arada soğutulması gerekliliği, özellikle büyük sanayi kuruluşlarında üretimin eski akışında olmasının önüne geçiyor.
Aynı zamanda jeneratörden elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 300 daha maliyetli olması da, firmaların elini zayıflatıyor.
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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