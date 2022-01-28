https://tr.sputniknews.com/20220128/elon-musk-biden-insan-formunda-islak-bir-corap-kuklasi-1053248328.html

Elon Musk: Biden insan formunda ıslak bir çorap kuklası

Elon Musk: Biden insan formunda ıslak bir çorap kuklası

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden ABD Başkanı Joe Biden için "insan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası" ifadelerini kullandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T18:17+0300

2022-01-28T18:17+0300

2022-01-28T18:28+0300

dünya

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elon musk

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araç

elektrikli araç

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Dünyanın en zengini insanı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tesla'dan bahsetmeden diğer yerli elektrikli araç üretimiyle ilgili konuşmasına tepki gösterdi.Biden, General Motors Başkanı ve CEO'su Mary Barra ile şirketin Michigan'da elektrikli araçlar ve pil hücreleri üretmeye yönelik 7 milyar dolarlık yatırımıyla ilgili konuştuğu bir videoyu paylaştı.ABD Başkanı, videoda, "Geleceğin tam burada Amerika'da olacağını söylediğimde ciddiydim. General Motors ve Ford gibi şirketler burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar" ifadelerini kullandı.Videoya yorum yapan Musk, "T ile başlar, A ile biter, ortada ESL" ifadeleriyle yanıt verdi.Ancak daha sonra bir Twitter kullanıcısı, "Delilik ulusal boyutlara ulaştı... Bu yalan için Joe Biden ve Mary Barra'ya yazıklar olsun, böyle olması çok önemsiz" yorumunu yaptı.Bunun üzerine Musk, çorap emojisini kullanarak, “Biden insan kılığında ıslak bir çorap kuklası" yanıtını verdi.'Biden, Amerikan halkına aptal muamelesi yapıyor'Başka bir kullanıcının “Dürüst olmak gerekirse, bunu gülmeden nasıl söyleyebiliyor. Büyük bir Amerikan şirketini görmezden gelmeye çalıştığı ve elektrikli araçlar tarihini yeniden yazmaya çalıştığı için Başkan Biden'a yazıklar olsun” paylaşımında da yanıt veren Musk, “Biden, Amerikan halkına aptal muamelesi yapıyor” ifadesini kullandı.

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abd, elektrik, joe biden, elon musk, tesla, araç, elektrikli araç