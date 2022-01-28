https://tr.sputniknews.com/20220128/emniyetten-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-aciklamasi-tetigi-ceken-tespit-edildi-1053220940.html

Emniyet'ten Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: Tetiği çeken tespit edildi

Emniyet'ten Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: Tetiği çeken tespit edildi

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T08:01+0300

2022-01-28T08:01+0300

2022-01-28T08:01+0300

türkiye

cinayet

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısının kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ve 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, cinayete dair bazı yeni detaylar da ortaya çıktı.Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, Murat Bilmez ise yaralandı.Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.'Gayrimenkul satışında anlaşmazlık çıktı'Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Bilgi sahibi olarak emniyette ifade veren Suphi Malgaz, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak - verecek meselesi yaşandığını belirtti.Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.'Drej Ali' ve adamları aranıyorÖte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda beş yıl önce de Avukat Kudbettin Kaya öldürülmüştü.Cenazesi uçakla Rize'ye götürüldüMahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Rize’ye götürülmek üzere İstanbul Havalimanı’na getirilen Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi THY'nin tarifeli uçağıyla saat 22.45’te Trabzon’a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, bugün toprağa verilecek.Ece Erken'den ilk açıklamaOlay sonrasında Ece Erken’in, Instagram hesabını bir süre kapattığı görüldü. Erken’in hesabına girilmeye çalışıldığında “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” uyarısıyla karşılaşılıyordu.Yaklaşık 1 saat kapalı kaldıktan sonra tekrar açılan Ece Erken’in hesabından eşinin cenaze programı bilgileri paylaşıldı.Erken’in alıntıladığı paylaşımda, ‘acı kaybımız’ başlığıyla “Kıymetli dostumuz Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi memleketi Rize Fındıklı’da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii’nde kılınacaktır. Başta ailesi, sevgili eşi Ece Erken ve çocukları olmak üzere Allah hepimize sabır versin” ifadeleri yer aldı.Ece Erken eşi Mahmutyazıcıoğlu ile son yazışmalarını şöyle anlattı:Gece konuştuk... 'Restorandayım, Fikret Orman gitti. İki gazeteci ile oturuyoruz' dedi. Ben de tamam bir tanem dedim.00:15 ile 00:28 arası çevrimiçi olmayınca biraz içerledim. Meğer saldırıya uğramış. Ne olur kocamın katilleri bulunsun, kanı yerde kalmasın.

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cinayet, ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu