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Engin Ardıç: Halkın çoğunluğu 'başkanlık sistemi'nden şikayetçi değil, pahalılıktan şikayetçi
© Fotoğraf : TwitterEngin Ardıç
© Fotoğraf : Twitter
Sabah yazarı Engin Ardıç, Türkiye'de Başkanlık sisteminden şikayetçi olunmadığını belirterek, "Halkın çoğunluğu 'başkanlık sisteminden' şikâyetçi değil. Pahalılıktan şikâyetçi" dedi.
Engin Ardıç, bugünkü yazısında, "Kararsızlar, pahalılıktan dolayı küsmüş ama başka bir partiye de meyletmemiş AK Parti seçmenlerinin bir kısmıdır" görüşünü dile getirerek şunları kaydetti:
"Hep söyleriz: İttihatçılar'ın yaptığı yanlışı bunlar da yapıyorlar.
Hele bir Anayasa yürürlüğe konsun, gerisi kolay...
Hele bir Anayasa değişsin, gerisi kolay...
Çünkü bizde "ilericilik" budur sanılıyor.
Gerisi, arkası kof. Bomboş.
İmamoğlu'nun belediye reisliği gibi.
Halkın buna oy vereceğini de sanıyorlar.
Halkın çoğunluğu "başkanlık sisteminden" şikâyetçi değil.
Pahalılıktan şikâyetçi.
Çünkü halkımız "otorite" sever.
Öyle olmasaydı Atatürk'e de itiraz ederdi...
Şu gazetecinin ya da bu politikacının serbest ya da tutuklu olması da ancak "basın allamelerinin" umurundadır.
Bu seçmen, "güçlendirilmiş" olacağı söylenen (bu da içi boş bir laftır) ama arkası belli olmayan yeni bir sisteme oy vermez.
Bunun için "kararsızlar" artmıştır.
Kararsızlar, pahalılıktan dolayı küsmüş ama başka bir partiye de meyletmemiş AK Parti seçmenlerinin bir kısmıdır.
Geri kazanılabilir bir kitledir bu.
Geri kazanmak için de iktidarın önünde bir buçuk yıllık bir süre vardır."
Hele bir Anayasa yürürlüğe konsun, gerisi kolay...
Hele bir Anayasa değişsin, gerisi kolay...
Çünkü bizde "ilericilik" budur sanılıyor.
Gerisi, arkası kof. Bomboş.
İmamoğlu'nun belediye reisliği gibi.
Halkın buna oy vereceğini de sanıyorlar.
Halkın çoğunluğu "başkanlık sisteminden" şikâyetçi değil.
Pahalılıktan şikâyetçi.
Çünkü halkımız "otorite" sever.
Öyle olmasaydı Atatürk'e de itiraz ederdi...
Şu gazetecinin ya da bu politikacının serbest ya da tutuklu olması da ancak "basın allamelerinin" umurundadır.
Bu seçmen, "güçlendirilmiş" olacağı söylenen (bu da içi boş bir laftır) ama arkası belli olmayan yeni bir sisteme oy vermez.
Bunun için "kararsızlar" artmıştır.
Kararsızlar, pahalılıktan dolayı küsmüş ama başka bir partiye de meyletmemiş AK Parti seçmenlerinin bir kısmıdır.
Geri kazanılabilir bir kitledir bu.
Geri kazanmak için de iktidarın önünde bir buçuk yıllık bir süre vardır."