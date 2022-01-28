https://tr.sputniknews.com/20220128/epdk-2022-gaz-tuketim-tahminini-acikladi-60-milyar-metrekup-1053221906.html

EPDK, 2022 gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp

EPDK, 2022 gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T09:14+0300

2022-01-28T09:14+0300

2022-01-28T09:15+0300

ekonomi

doğalgaz

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

açıklama

enerji

tüketim

epdk

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirledi.EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.Öte yandan EPDK, bu yıldan itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni karar alınıncaya kadar, iletim şebekesi asgari stok miktarını da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olarak açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/botastan-dogalgaz-aciklamasi-gaz-arzi-sorunsuz-devam-ediyor-1053165785.html

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doğalgaz, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, açıklama, enerji, tüketim, epdk