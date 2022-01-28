https://tr.sputniknews.com/20220128/ermenistan-antalyadaki-foruma-katilma-kararimiz-netlesmedi-1053219859.html
Ermenistan: Antalya'daki foruma katılma kararımız netleşmedi
Ermenistan: Antalya'daki foruma katılma kararımız netleşmedi
Ermenistan parlamentosunda Dışişleri Komisyonu’nun başkanı Eduard Agacanyan, henüz Özel Temsilci Ruben Rubinyan’ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılması... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T05:37+0300
2022-01-28T05:37+0300
2022-01-28T05:37+0300
dünya
ermenistan
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mevlüt çavuşoğlu
serdar kılıç
nikol paşinyan
ararat mirzoyan
antalya diplomasi forumu
ruben rubinyan
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Özel Temsilci Ruben Rubinyan’ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağı, Başbakan Nikol Paşinyan’ın da katılabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Agacanyan, “Basın toplantısından önce Çavuşoğlu’nun bu açıklamasıyla ilgili bilgi aldım. Sadece Rubinyan ile görüşebildim. Onun katılımı konusunda henüz karar alınmış değil” ifadelerini kullandı.Daha önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’na Ermenistan ve Yunanistan dahil komşu ülkelerin dışişleri bakanlarını davet etmişti.‘Yeni Rubinyan-Kılıç görüşmesinin yeri, anlaşamayacağımız konu değil’Agacanyan ayrıca Türkiye’nin, iki ülke özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç arasındaki yeni görüşmenin üçüncü ülkede yapılmaması yönündeki teklifini de değerlendirdi.Ermeni milletvekili, “Bu konuyu görüşmedik, ama bu, anlaşma sağlamanın mümkün olmadığı bir konu değil” dedi.Agacanyan, yeni Rubinyan-Kılıç görüşmesinin nerde ve ne zaman yapılacağının henüz bilinmediğini de sözlerine ekledi.Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220125/turkiye-ve-ermenistan-arasinda-bu-yil-diplomatik-iliskiler-kurulur-mu-1053113614.html
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ermenistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, serdar kılıç, nikol paşinyan, ararat mirzoyan, antalya diplomasi forumu, ruben rubinyan
Ermenistan: Antalya'daki foruma katılma kararımız netleşmedi
Ermenistan parlamentosunda Dışişleri Komisyonu’nun başkanı Eduard Agacanyan, henüz Özel Temsilci Ruben Rubinyan’ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılması yönünde karar alınmadığını söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Özel Temsilci Ruben Rubinyan’ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağı, Başbakan Nikol Paşinyan’ın da katılabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Agacanyan, “Basın toplantısından önce Çavuşoğlu’nun bu açıklamasıyla ilgili bilgi aldım. Sadece Rubinyan ile görüşebildim. Onun katılımı konusunda henüz karar alınmış değil” ifadelerini kullandı.
Daha önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’na Ermenistan ve Yunanistan dahil komşu ülkelerin dışişleri bakanlarını davet etmişti.
‘Yeni Rubinyan-Kılıç görüşmesinin yeri, anlaşamayacağımız konu değil’
Agacanyan ayrıca Türkiye’nin, iki ülke özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç arasındaki yeni görüşmenin üçüncü ülkede yapılmaması yönündeki teklifini de değerlendirdi.
Ermeni milletvekili, “Bu konuyu görüşmedik, ama bu, anlaşma sağlamanın mümkün olmadığı bir konu değil” dedi.
Agacanyan, yeni Rubinyan-Kılıç görüşmesinin nerde ve ne zaman yapılacağının henüz bilinmediğini de sözlerine ekledi.
Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.