https://tr.sputniknews.com/20220128/esenler-belediye-baskani-goksu-ibb-karin-altinda-kaldi-hakikatle-yuzleserek-coktu-1053230791.html

Esenler Belediye Başkanı Göksu: İBB karın altında kaldı, hakikatle yüzleşerek çöktü

Esenler Belediye Başkanı Göksu: İBB karın altında kaldı, hakikatle yüzleşerek çöktü

Esenler Belediye Başkanı Göksu, mevcut belediye yönetiminin kar felaketinde ‘hakikatle yüzleşerek çöktüğünü’ söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:11+0300

2022-01-28T12:11+0300

2022-01-28T12:18+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

kar

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tevfik göksu

esenler belediyesi

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Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul'da yaşanan kar yağışının yönetimi, olumsuzluklar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yağışın en etkili olduğu saatlerde bir balık restoranına gitmesiyle ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Doğa kaynaklı bir takım afetlerde sıkıntılar yaşanabileceğini ifade eden Göksu, özellikle karla ilgili İstanbul ve Türkiye'nin çok tecrübeli olmadığını anlattı.‘Belediyecilik dediğimizde İBB'nin anladığı şey algı, şov ve reklam’İstanbul'un bu konuda yaşadığı sıkıntılar sonrası tedbirler alma noktasında geçmiş dönemde çok dikkatli ve hassas çalışmalar yapan bir kent olduğunu dile getiren Göksu, şöyle konuştu:‘Tıpkı balıkçı olayında olduğu gibi...’Göksu, İstanbul'da son kar yağışının 70-80 santimetre ölçüldüğünü, 2017'de ise 120 santimetre kar yağmasına karşın şehirde bugünkü kadar sıkıntı yaşanmadığını belirtti.İBB'nin mevcut yönetiminin ‘İş yapma kabiliyetinin bulunmadığını’ ve bunu da ‘Algı, reklam, manipülasyon’ gibi araçlarla çözmeye çalıştığını savunan Göksu, "Düşünebiliyor musunuz İBB'nin bir yetkilisi çıktı ve o akşam yolda kalanlara 'Trol' dedi. Neden? Çünkü 'Algıyla reklamla yenerim ben bunu' diye düşündü. Bu hakikatlerle yüzleşmeye başladıklarında herkes geri plana çekildi ve kaçmaya başladılar. Tıpkı balıkçı olayında olduğu gibi..." dedi.Göksu, 2017'de yaşanan yoğun kar yağışıyla ilgili süreci de şöyle aktardı:Böylesi durumlar ve afetlerle mücadele etmek için kurumsal hafızanın çok önemli olduğunu vurgulayan Göksu, mevcut yönetimin bütün kurumsal hafızayı yok ettiğini öne sürdü.‘İnsanları ehliyet ve liyakatle değil partizanca aldılar’Kar yağışı sırasında kar küreme aracını kullanamayıp kaçan çalışanlar gördüklerini belirten Göksu, "Kurumsal hafızayı yok ederken yerlerine getirdikleri insanları da ehliyet ve liyakatle değil partizanca, rozetlerine göre aldılar. Rozetlerine göre de bu işleri yaptılar. Ehliyet ve liyakat yerine partizanlık olunca sonuçta faturayı İstanbullular ödedi" dedi.İBB'nin organize olamaması nedeniyle insanların saatlerce yollarda mahsur kaldığını belirten Göksu, AK Partili belediyelerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın olmaması halinde durumun çok kötü olacağını dile getirdi.‘Hiçbir şeyden kaçamazsınız’Bu süreçte ilçe belediyeleri olarak hemen bütün tesislerini açarak binlerce insanı misafir ettiklerini, yolda kalanlara ikramlarda bulunarak, sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını anlatan Göksu, şöyle:Kadir Topbaş'ın, Moskova'ya "Karla nasıl mücadele ediliyor?" diye personel gönderdiğini de anlatan Göksu,"Onlar gittiler Moskova'da yollar nasıl açılır, tuz hangi güzergahlara yerleştirilir, tuzlama ve solüsyon nasıl yapılır? diye eğitimler aldılar. Hepsi tasfiye edildi. Sonuçta da pazartesi akşam yaşadıklarımız oldu" diye konuştu.İstanbul'da pazartesi günü yaşananların kar felaketinden daha çok bir yönetim krizi ve felaketi olduğunu ifade eden Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef karın altında kaldı" dedi.‘Görüntüyü ilk gördüğümde 'Bu yanlıştır herhalde' dedim’İBB Başkanı İmamoğlu'nun pazartesi günü kar yağışının en yoğun olduğu saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisiyle yemeğe gittiğini ve bunu da gizlediğini ifade eden Göksu, ancak gerçeğin ortaya çıktığını belirtti.‘Fazilet Durağı’ olayında da benzer bir durumu yaşadıklarını aktaran Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Manipülasyonla da kapatamadıkları bir süreç oldu’Göksu, bir belediye başkanının yemeğe gidebileceğini ancak bir kriz esnasında görevi başında olmayıp, gittiği güzergaha kar küreme aracını da götürmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Karla mücadele kadar böylesi görüşmeler de benim görevim ve sorumluluğumdur" ifadesini de değerlendiren Göksu, sözlerini, "Bana kalırsa o cümle zaten İstanbullulara hakarettir. Baktığımızda gerçekten yenilir, yutulur, telafisi çok da mümkün olmayan ve bu sefer algıyla manipülasyonla da kapatamadıkları bir süreç oldu" diye tamamladı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/imamoglundan-soyluya-sayin-bakan-sen-mobese-kamerasi-icin-mi-istanbula-geldin--1053226052.html

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ekrem imamoğlu, kar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tevfik göksu, esenler belediyesi