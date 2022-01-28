Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/esini-tabanca-ile-kafasindan-vuran-sanik-34-yil-ceza-aldi-masumum-beraatimi-istiyorum-1053236844.html
Eşini tabanca ile kafasından vuran sanık için 34 yıl ceza istendi: 'Masumum, beraatimi istiyorum'
Eşini tabanca ile kafasından vuran sanık için 34 yıl ceza istendi: 'Masumum, beraatimi istiyorum'
Ankara'da, intihara kalkıştığını iddia ettiği 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vurup ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:15+0300
2022-01-28T14:32+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın
ceza
silah
kadın cinayetleri
kadın hakları
tabanca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/15/1043859120_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_941065d3326655dede181ad74014caac.jpg
Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.34 yıl hapsi istendiTutuklu Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. Sanık Aktaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Çiftin komşuları, tanık olarak dinlendi ardından savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanık Aktaş’ın olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu ardından da tabancasıyla başına hedef alarak ateş ettiğini belirterek, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraatini istedi.'Namuslu ve şerefli bir polisim'Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Müslüm Aktaş, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Ben masumum. Vatan sevgisi ile görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim. Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi, sadece bana değil her zaman yakın komşulara karşı da saldırgan bir tutum sergiledi. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/anadolu-bassavciligi-hemsire-omur-erezin--oldurulmesiyle-ilgili-sorusturma-baslatti-1052953420.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/15/1043859120_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_b23607b41bcb8023558f250cbe18a2ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, kadın, ceza, silah, kadın cinayetleri, kadın hakları, tabanca

Eşini tabanca ile kafasından vuran sanık için 34 yıl ceza istendi: 'Masumum, beraatimi istiyorum'

14:15 28.01.2022 (güncellendi: 14:32 28.01.2022)
© DHAAnkara'da 18 gün önce evlendiği polis eşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak ağır yaralanan anestezi teknikeri Sevginur Aktaş (22) iki ay sonra yoğun bakımdan çıktı. Aktaş, olayın ardından tutuklanan eşi Müslüm Aktaş'ın kendisi için intihar ettiği yönündeki iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Ankara'da 18 gün önce evlendiği polis eşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak ağır yaralanan anestezi teknikeri Sevginur Aktaş (22) iki ay sonra yoğun bakımdan çıktı. Aktaş, olayın ardından tutuklanan eşi Müslüm Aktaş'ın kendisi için intihar ettiği yönündeki iddiasının doğru olmadığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
Abone ol
Ankara'da, intihara kalkıştığını iddia ettiği 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vurup ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Müslüm Aktaş için savcı mütalaasını tekrarlayarak, 34 yıl hapis talep etti. Sanık avukatına savunma için süre verilerek, duruşma ertelendi.
Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

34 yıl hapsi istendi

Tutuklu Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. Sanık Aktaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Çiftin komşuları, tanık olarak dinlendi ardından savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanık Aktaş’ın olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu ardından da tabancasıyla başına hedef alarak ateş ettiğini belirterek, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraatini istedi.

'Namuslu ve şerefli bir polisim'

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Müslüm Aktaş, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Ben masumum. Vatan sevgisi ile görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim. Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi, sadece bana değil her zaman yakın komşulara karşı da saldırgan bir tutum sergiledi. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
Hemşire Ömür Erez - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Başsavcılık hemşire Ömür Erez’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı
20 Ocak, 20:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce