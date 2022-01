https://tr.sputniknews.com/20220128/evde-estetik-akimi-sosyal-medyada-yayildi-hasari-kalici-olur-1053230247.html

'Evde estetik' akımı sosyal medyada yayıldı: Hasarı kalıcı olur

'Evde estetik' akımı sosyal medyada yayıldı: Hasarı kalıcı olur

Sosyal medyada gençlerin kimisi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki dolgu yaptırmış gibi büyütüyor kimisi ise yapıştırıcı ile üst... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:04+0300

2022-01-28T12:04+0300

2022-01-28T12:04+0300

yaşam

türkiye

sosyal medya

facebook

instagram

akım

gençler

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053230104_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_bfdba47f86e911b317b0543ad2fc8b1b.jpg

Sosyal medyada 'akım' olarak adlandırılan videoların sayısı artıyor. Son dönemde ise evde uygulanan estetik uygulamaları akımı gençler arasında yayıldı.Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, dudaklarına 'dolgu' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor. Buna benzer estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da videolarında gösteriyorlar. Bazısı ise kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Uzmanlara göre bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabiliyor. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir.'Dudak çevresinde kan dolaşımı bozulabilir'Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Ben sosyal medyada bir iki kez izledim açıkçası. Komiklik olsun diye yapılıyorsa ben komik bile bulmadım. Bu videolardaki işlemleri doku açısından düşündüğümde o yapılanlar tümüyle dokuya zarar vermek. Dudağın o şekilde vakumla çekilmesi bir kere dudak çevresi dolaşımını bozar dolaşımını bozduğu gibi ödem oluşturulması dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırır. Uhu gibi yabancı cisimlerle yapıştırma, yabancı cisim zaten. Deriden de emilen şeyler bunlar" dedi'Kalıcı hasar oluşur'Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur. Kalıcı hasarlar oluşur dokular beslenmez. Dudakta böyle bir şey uzun süre tutularsa dudak nekrozları oluşur. Nekroz doku ölümüdür. Kaşıkla burnu sıkarak burun incelmesi olamaz burun çünkü sadece kıkırdak değil aynı zamanda kemik tabanı olan bir organ. Dokuya zarar verecek her türlü uygulama zararlı" diye konuştu.'Bu akım çok tehlikeli'Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Neler yapıyor gençler, yapışkanlarla Fransız dudak için dudaklarını yapıştırıyorlar. İnanılmaz bir akım var. Bu akımın içinde en çok dikkat çeken olumsuz yönde dikkat çekmekten bahsediyorum. Kalın dudaklara sahip olmak için şişeyle, bardakla vakumlayanlar var dudaklarını. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor. Çatallarla kaşıklarla bıçaklarla her gün düzenli olarak çene altını deforme edip sivriltmeye çalışan gençler var ve bu bir akım haline geldi. Diğer gençler de bunlara özenip bunları evlerinde deneyimliyor" dedi.'Evde bu işlemler yapılmamalı'Demir, "Kendi kliniklerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, kovid döneminde çok daha fazla danışan bize gelmeye başladı çünkü kendinden mutlu değildi. Zoom uygulamasında kendilerini gördükleri için danışanlar kendilerini beğenmemeye başladı. Kovid döneminde her şeyi evde yapmaya o kadar alıştık ki alanında uzman olmayan birçok kişi evde şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi tavsiyeler vermeye başladı. O kadar çok kişi uzman kesildi ki herkes de bu işin kolayına alıştığı için bunları evde deneyimlemeye başladı. Kısaca siz evde botox yapamazsınız mümkün değil bunun bedelini canınızla ödersiniz. Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağı yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220128/twitter-verileri-gecen-yil-78-milyar-k-pop-tweeti-atildi-turkiye-ilk-15-ulke-arasinda--1053222997.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sosyal medya, facebook, instagram, akım, gençler, tiktok