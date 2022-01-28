https://tr.sputniknews.com/20220128/fabrika-gibi-lise-cirosu-1-milyon-lirayi-asti-1053222460.html
'Fabrika' gibi lise: Cirosu 1 milyon lirayı aştı
'Fabrika' gibi lise: Cirosu 1 milyon lirayı aştı
Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya ve mobilya sektöründe yaptığı ürünlerle 2021 yılında 1 milyon 280 bin lira ciro yaptı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:33+0300
2022-01-28T09:33+0300
2022-01-28T09:33+0300
yaşam
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okul
öğrenci
fabrika
lise
üretim
temizlik
ciro
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Yalova'daki lisenin bu yıl yaptığı ciro, sektördeki fabrikaların cirosuna yaklaştı. Sanayi sektörünü nitelikle eleman yetiştirmek için teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimler veren lise yönetimi, ürettiği ürünlerin pazarlamasını da yaparak okulu 'fabrika' gibi çalıştırdı.Lise Müdürü Fatih Olğun, 8 alanda eğitim verdiklerini ifade etti. Yeni alanlardaki planlamalarını önümüzdeki yıllarda hayata geçireceklerini söyleyen Olğun, “Mobilya iç mekan tasarımı ve metal teknolojisi alanında döner sermaye faaliyetlerimizle devam etmekte. Geçen yıl 850 bin lira olan döner sermayemizi bu yıl 1 milyon 280 bin TL civarına çektik” diye konuştu.'Pandeminde hijyen ürünlerine talep arttı' Bir çok ürünü imal ederek piyasaya sunduklarını kaydeden Olğun, “Özelikle kimya teknolojisi alanında dezenfektan, hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri, kolonya sıvı sabun, köpük sabun, yüzey temizleme gibi maddeler üzerine çalışmalar yapılıyor. Yoğun talep var bu konuda. İlimiz kamu ve kuruluşlarının bu konuda ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.Okulların mobilya ihtiyaçlarını karşıladılarOlğun, mobilya iç tasarım ve metal teknolojisi alanının iç içe birbirleriyle yardımlaşmak esasıyla çalıştığını anlattı. Özelikle mobilya sektöründe okulların ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve kaliteyle karşıladıklarını söyleyen okul müdürü, “Orada özelikle okulların mobilya donanımı, kamu kurum ve kuruluşlarının tefrişatını yapmaya çalışıyoruz. Son 1.5 ay içinde de 40’a yakın okula, kütüphane tasarımı, fen laboratuvar, müzik odası gibi çalışmalarda bulunduk. Bu alanlarımız, döner sermayemize önemli katkıda bulunuyor. Şu anda Yalova’da il merkezi olarak temizlik malzemesi üreten başka bir okulumuz yok. Mobilya ve iç mekan tasarımıyla ilgili de meslek lisesi olarak böyle bir okul yok. Metal teknolojisinde de aynı durumdayız” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/temizlik-malzemesi-ureten-meslek-lisesinden-5-milyon-101-bin-liralik-ciro-1052615003.html
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türkiye, yalova, okul, öğrenci, fabrika, lise, üretim, temizlik, ciro, meslek lisesi
'Fabrika' gibi lise: Cirosu 1 milyon lirayı aştı
Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya ve mobilya sektöründe yaptığı ürünlerle 2021 yılında 1 milyon 280 bin lira ciro yaptı.
Yalova'daki lisenin bu yıl yaptığı ciro, sektördeki fabrikaların cirosuna yaklaştı. Sanayi sektörünü nitelikle eleman yetiştirmek için teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimler veren lise yönetimi, ürettiği ürünlerin pazarlamasını da yaparak okulu 'fabrika' gibi çalıştırdı.
Lise Müdürü Fatih Olğun, 8 alanda eğitim verdiklerini ifade etti. Yeni alanlardaki planlamalarını önümüzdeki yıllarda hayata geçireceklerini söyleyen Olğun, “Mobilya iç mekan tasarımı ve metal teknolojisi alanında döner sermaye faaliyetlerimizle devam etmekte. Geçen yıl 850 bin lira olan döner sermayemizi bu yıl 1 milyon 280 bin TL civarına çektik” diye konuştu.
'Pandeminde hijyen ürünlerine talep arttı'
Bir çok ürünü imal ederek piyasaya sunduklarını kaydeden Olğun, “Özelikle kimya teknolojisi alanında dezenfektan, hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri, kolonya sıvı sabun, köpük sabun, yüzey temizleme gibi maddeler üzerine çalışmalar yapılıyor. Yoğun talep var bu konuda. İlimiz kamu ve kuruluşlarının bu konuda ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.
Okulların mobilya ihtiyaçlarını karşıladılar
Olğun, mobilya iç tasarım ve metal teknolojisi alanının iç içe birbirleriyle yardımlaşmak esasıyla çalıştığını anlattı. Özelikle mobilya sektöründe okulların ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve kaliteyle karşıladıklarını söyleyen okul müdürü, “Orada özelikle okulların mobilya donanımı, kamu kurum ve kuruluşlarının tefrişatını yapmaya çalışıyoruz. Son 1.5 ay içinde de 40’a yakın okula, kütüphane tasarımı, fen laboratuvar, müzik odası gibi çalışmalarda bulunduk. Bu alanlarımız, döner sermayemize önemli katkıda bulunuyor. Şu anda Yalova’da il merkezi olarak temizlik malzemesi üreten başka bir okulumuz yok. Mobilya ve iç mekan tasarımıyla ilgili de meslek lisesi olarak böyle bir okul yok. Metal teknolojisinde de aynı durumdayız” ifadesini kullandı.