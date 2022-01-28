https://tr.sputniknews.com/20220128/fransada-cumhurbaskani-adayi-zemmour-telif-hakki-ihlali-nedeniyle-yargilaniyor-1053218340.html

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargılanıyor

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargılanıyor

Fransa'da aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladığı videodaki çok sayıdaki görseli... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T02:15+0300

2022-01-28T02:15+0300

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dünya

fransa

luc besson

telif hakkı

eric zemmour

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Paris Adli Mahkemesinde, aralarında yapım şirekti Gaumont, yönetmenler Luc Besson ile François Ozon'ın da bulunduğu kişilerin ve kuruluşların şikayet etmesiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.Gaumont'un ve Besson'un avukatı Thierry Marembert, duruşmada, Zemmour'un sözleri nedeniyle değil eylemlerinden dolayı yargılandığını belirtti.Marembert, "Zemmour görsellerin sahipleriyle iletişime geçme zahmetinde bulunmadı. Cumhurbaşkanı olmak isterken telif haklarıyla ilgilenseniz iyi olur." dedi.Mahkeme, 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargıladığı Zemmour hakkındaki kararını 4 Mart'ta açıklayacak.Zemmour, 30 Kasım 2020'de Youtoube'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.Le Monde gazetesi, Zemmour'un söz konusu videoda 114 görsel izinsiz kullandığının belirlendiğini yazmıştı.Youtube, 2 Aralık 2020'de söz konusu videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engellemişti.

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fransa, luc besson, telif hakkı, eric zemmour