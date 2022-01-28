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https://tr.sputniknews.com/20220128/fransada-cumhurbaskani-adayi-zemmour-telif-hakki-ihlali-nedeniyle-yargilaniyor-1053218340.html
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargılanıyor
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargılanıyor
Fransa'da aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladığı videodaki çok sayıdaki görseli... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T02:15+0300
2022-01-28T02:15+0300
2022-01-28T02:15+0300
dünya
fransa
luc besson
telif hakkı
eric zemmour
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Paris Adli Mahkemesinde, aralarında yapım şirekti Gaumont, yönetmenler Luc Besson ile François Ozon'ın da bulunduğu kişilerin ve kuruluşların şikayet etmesiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.Gaumont'un ve Besson'un avukatı Thierry Marembert, duruşmada, Zemmour'un sözleri nedeniyle değil eylemlerinden dolayı yargılandığını belirtti.Marembert, "Zemmour görsellerin sahipleriyle iletişime geçme zahmetinde bulunmadı. Cumhurbaşkanı olmak isterken telif haklarıyla ilgilenseniz iyi olur." dedi.Mahkeme, 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargıladığı Zemmour hakkındaki kararını 4 Mart'ta açıklayacak.Zemmour, 30 Kasım 2020'de Youtoube'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.Le Monde gazetesi, Zemmour'un söz konusu videoda 114 görsel izinsiz kullandığının belirlendiğini yazmıştı.Youtube, 2 Aralık 2020'de söz konusu videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engellemişti.
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fransa, luc besson, telif hakkı, eric zemmour
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargılanıyor
Fransa'da aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladığı videodaki çok sayıdaki görseli izinsiz kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor.
Paris Adli Mahkemesinde, aralarında yapım şirekti Gaumont, yönetmenler
Luc Besson ile François Ozon'ın da bulunduğu kişilerin ve kuruluşların şikayet etmesiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.
Gaumont'un ve Besson'un avukatı Thierry Marembert, duruşmada, Zemmour'un sözleri nedeniyle değil eylemlerinden dolayı yargılandığını belirtti.
Marembert, "
Zemmour görsellerin sahipleriyle iletişime geçme zahmetinde bulunmadı. Cumhurbaşkanı olmak isterken telif haklarıyla ilgilenseniz iyi olur." dedi.
Mahkeme, 'telif hakkı ihlali' nedeniyle yargıladığı Zemmour hakkındaki kararını 4 Mart'ta açıklayacak.
Zemmour, 30 Kasım 2020'de Youtoube'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.
Le Monde gazetesi, Zemmour'un söz konusu videoda 114 görsel izinsiz kullandığının belirlendiğini yazmıştı.
Youtube, 2 Aralık 2020'de söz konusu videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engellemişti.