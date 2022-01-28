https://tr.sputniknews.com/20220128/gulistan-dokunun-babasindan-vali-sonel-ve-zeynal-abarakovun-annesi-hakkinda-suc-duyurusu-1053220371.html
Gülistan Doku’nun babasından Vali Sonel ve Zeynal Abarakov’un annesi hakkında suç duyurusu
Gülistan Doku’nun babasından Vali Sonel ve Zeynal Abarakov’un annesi hakkında suç duyurusu
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den beri haber alınamıyor. Gülistan Doku’nun babası Halit Doku, Ordu Valiliği görevini... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T06:58+0300
2022-01-28T06:58+0300
2022-01-28T06:58+0300
türkiye
kadın cinayeti
suç duyurusu
gülistan doku
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Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelisi Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdığı dilekçede olaydan hemen sonra dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yardımı ile oğlunu önce yurtdışına gönderdiğini ve ardından yine yetkililerin talebi ile Türkiye’ye getirdiğini belirtmişti.CİMER’e yazılan mektubun soruşturma dosyasına girmesinin ardından Gülistan Doku’nun babası Halit Doku, Tunceli Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak eski Tunceli Valisi Sonel ve Cemile Yücer hakkında suç duyurusunda bulundu.“Bizi karanlıkta bırakıp Zeynal’ı yurtdışına gönderdi”Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, baba Halit Doku ifadesinde, kızının kaybolmasından sonra Tunceli’ye gittiğini ve dönemin valisi Tuncay Sonel ile görüştüğünü belirterek, “Vali bana kızımın intihar ettiğini söyledi. Kızımın bedenini vereceğini söyleyip, bizi iki yıldır bu şekilde bekletti. Baş şüpheli Zeynal Abarakov ile ilgili defalarca durumu ve kamera görüntülerinin olduğunu anlatmama rağmen yine de bize kızımın intihar ettiğini ve bedenini bize vereceğini ısrarla söyledi. Bizi karanlıkta bırakıp, Zeynal’ı yurtdışına gönderdi. Zeynal Abarakov şüpheli, valinin onun kentten gitmesine engel olmak ve yargılanması için çalışması gerekirken, yurtdışına çıkmasını sağlamış” dedi.“Bana ve aileme ‘terörist’ diyen Cemile Yücer’den şikayetçiyim”Abarakov’un Rusya’ya giderek telefon dahil bütün delilleri ortadan kaldırdığına dikkat çeken Doku, Sonel’den şikayetçi oldu. Halit Doku, Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer ile ilgili suç duyurusu dilekçesinde ise şunları kaydetti: “Ben kızımı aradığım için Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, ‘Gülistan Doku’yu teröristler sorduğu için ben Dağıstan’a gidemiyorum’ demiştir. Ben kızımı aradığım için Cemile Yücer’in bana ve aileme ‘terörist2 demesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Neden ‘terörist’ dediğini bilemiyorum. Bana ve aileme ‘terörist’ diyen Cemile Yücer’den şikayetçim.”
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kadın cinayeti, suç duyurusu, gülistan doku
Gülistan Doku’nun babasından Vali Sonel ve Zeynal Abarakov’un annesi hakkında suç duyurusu
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den beri haber alınamıyor. Gülistan Doku’nun babası Halit Doku, Ordu Valiliği görevini sürdüren eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve soruşturmanın baş şüphelisi Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelisi Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdığı dilekçede olaydan hemen sonra dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yardımı ile oğlunu önce yurtdışına gönderdiğini ve ardından yine yetkililerin talebi ile Türkiye’ye getirdiğini belirtmişti.
CİMER’e yazılan mektubun soruşturma dosyasına girmesinin ardından Gülistan Doku’nun babası Halit Doku, Tunceli Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak eski Tunceli Valisi Sonel ve Cemile Yücer hakkında suç duyurusunda bulundu.
“Bizi karanlıkta bırakıp Zeynal’ı yurtdışına gönderdi”
Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre,
baba Halit Doku ifadesinde, kızının kaybolmasından sonra Tunceli’ye gittiğini ve dönemin valisi Tuncay Sonel ile görüştüğünü belirterek, “Vali bana kızımın intihar ettiğini söyledi. Kızımın bedenini vereceğini söyleyip, bizi iki yıldır bu şekilde bekletti. Baş şüpheli Zeynal Abarakov ile ilgili defalarca durumu ve kamera görüntülerinin olduğunu anlatmama rağmen yine de bize kızımın intihar ettiğini ve bedenini bize vereceğini ısrarla söyledi. Bizi karanlıkta bırakıp, Zeynal’ı yurtdışına gönderdi. Zeynal Abarakov şüpheli, valinin onun kentten gitmesine engel olmak ve yargılanması için çalışması gerekirken, yurtdışına çıkmasını sağlamış
” dedi.
“Bana ve aileme ‘terörist’ diyen Cemile Yücer’den şikayetçiyim”
Abarakov’un Rusya’ya giderek telefon dahil bütün delilleri ortadan kaldırdığına dikkat çeken Doku, Sonel’den şikayetçi oldu. Halit Doku, Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer ile ilgili suç duyurusu dilekçesinde ise şunları kaydetti: “Ben kızımı aradığım için Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, ‘Gülistan Doku’yu teröristler sorduğu için ben Dağıstan’a gidemiyorum’ demiştir. Ben kızımı aradığım için Cemile Yücer’in bana ve aileme ‘terörist2 demesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Neden ‘terörist’ dediğini bilemiyorum. Bana ve aileme ‘terörist’ diyen Cemile Yücer’den şikayetçim.”