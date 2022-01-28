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https://tr.sputniknews.com/20220128/hassas-robot-ilk-kez-insan-yardimi-olmadan-kapali-cerrahi-operasyon-gerceklestirdi-1053234606.html
Hassas robot, ilk kez insan yardımı olmadan kapalı cerrahi operasyon gerçekleştirdi
Hassas robot, ilk kez insan yardımı olmadan kapalı cerrahi operasyon gerçekleştirdi
Akıllı Doku Otonom Robotu, insan yardımı olmadan hayvanlar üzerinde başarılı bir laparoskopik cerrahi operasyonu yaparak bir ilki gerçekleştirdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:22+0300
2022-01-28T13:22+0300
yaşam
robot
johns hopkins üniversitesi
ameliyat
cerrah
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İngilizce adının kısaltması olan 'STAR' (yıldız) adıyla anılan makinenin büyük bir hassasiyet gerektiren ve halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi ameliyatını büyük oranda bağımsız bir şekilde yürüttüğünü belirten Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu deneyin robotların insan cerrahisinde daha geniş kullanımının önünü açabileceğini söyledi.Operasyon sırasında toplamda 86 dikiş atarak toplam ameliyat süresinin üçte ikisini bu kısımda harcayan robot, sürenin geri kalanında insanlar tarafından yönetildi.Johns Hopkins Üniversitesi Whiting Mühendislik Okulu'nda makine mühendisliği yardımcı doçenti olan Axel Krieger'e göre, dikişlerin ameliyat sonrası incelemesinden alınan sonuçlar STAR'ın aynı prosedürü uygulayan insanlardan önemli ölçüde daha iyi sonuçlar ürettiğini ortaya koydu.STAR'ın gerçekleştirdiği ameliyat, daha önce 2016 yılında yine bir robot tarafından yapılan ve bir hayvanın bağırsağının dikilmeden önce vücut boşluğunun dışına çekildiği bir operasyonun devamı niteliğinde. Ancak bu kez robot, operasyonu karın içindeki küçük bir açıklıktan gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu tür bir ameliyat, organlar sabit olmadığı ve ritmik olarak hareket etmeye devam ettiği için daha fazla zorlu bir operasyon olarak görülüyor. Bu tip ameliyatlarda en ufak bir el titremesi veya yanlış yerleştirilmiş bir dikiş, hasta için potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğuran bir sızıntıya neden olabiliyor.Krieger'e göre STAR'da kullanılan yazılımı öne çıkaran özellik, tıpkı bir insan cerrahın yapacağı gibi, gerçek zamanlı olarak bir cerrahi planı planlama, uyarlama ve yürütme yeteneği. Bu yetenek, yumuşak doku üzerinde çalışırken özellikle önem taşıyor.Johns Hopkins Üniversitesi'nden Justin Opferman, yapılan bu yeni deneyi, insanlardan bağımsız olarak insanlar üzerinde ameliyat yapan robotların başarısına yönelik ilk adım olarak nitelendirdi.Araştırmacılar, baştan sona tüm prosedürü kendi başına gerçekleştirebilecek duruma gelene kadar robota daha büyük ameliyat süreçlerini yürütebilme kabiliyeti öğretmeyi planlıyor. Projenin arkasındaki bilim insanlarına göre, insanlı ilk deneyler sadece beş yıl içerisinde başlayabilir.
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robot, johns hopkins üniversitesi, ameliyat, cerrah

Hassas robot, ilk kez insan yardımı olmadan kapalı cerrahi operasyon gerçekleştirdi

13:22 28.01.2022
© Fotoğraf : AAameliyathane
ameliyathane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Fotoğraf : AA
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Akıllı Doku Otonom Robotu, insan yardımı olmadan hayvanlar üzerinde başarılı bir laparoskopik cerrahi operasyonu yaparak bir ilki gerçekleştirdi.
İngilizce adının kısaltması olan 'STAR' (yıldız) adıyla anılan makinenin büyük bir hassasiyet gerektiren ve halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi ameliyatını büyük oranda bağımsız bir şekilde yürüttüğünü belirten Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu deneyin robotların insan cerrahisinde daha geniş kullanımının önünü açabileceğini söyledi.
Operasyon sırasında toplamda 86 dikiş atarak toplam ameliyat süresinin üçte ikisini bu kısımda harcayan robot, sürenin geri kalanında insanlar tarafından yönetildi.
Johns Hopkins Üniversitesi Whiting Mühendislik Okulu'nda makine mühendisliği yardımcı doçenti olan Axel Krieger'e göre, dikişlerin ameliyat sonrası incelemesinden alınan sonuçlar STAR'ın aynı prosedürü uygulayan insanlardan önemli ölçüde daha iyi sonuçlar ürettiğini ortaya koydu.
STAR'ın gerçekleştirdiği ameliyat, daha önce 2016 yılında yine bir robot tarafından yapılan ve bir hayvanın bağırsağının dikilmeden önce vücut boşluğunun dışına çekildiği bir operasyonun devamı niteliğinde. Ancak bu kez robot, operasyonu karın içindeki küçük bir açıklıktan gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu tür bir ameliyat, organlar sabit olmadığı ve ritmik olarak hareket etmeye devam ettiği için daha fazla zorlu bir operasyon olarak görülüyor. Bu tip ameliyatlarda en ufak bir el titremesi veya yanlış yerleştirilmiş bir dikiş, hasta için potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğuran bir sızıntıya neden olabiliyor.
Krieger'e göre STAR'da kullanılan yazılımı öne çıkaran özellik, tıpkı bir insan cerrahın yapacağı gibi, gerçek zamanlı olarak bir cerrahi planı planlama, uyarlama ve yürütme yeteneği. Bu yetenek, yumuşak doku üzerinde çalışırken özellikle önem taşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Justin Opferman, yapılan bu yeni deneyi, insanlardan bağımsız olarak insanlar üzerinde ameliyat yapan robotların başarısına yönelik ilk adım olarak nitelendirdi.
Araştırmacılar, baştan sona tüm prosedürü kendi başına gerçekleştirebilecek duruma gelene kadar robota daha büyük ameliyat süreçlerini yürütebilme kabiliyeti öğretmeyi planlıyor.
Projenin arkasındaki bilim insanlarına göre, insanlı ilk deneyler sadece beş yıl içerisinde başlayabilir.
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