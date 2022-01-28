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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/hindistan-ve-orta-asya-ulkeleri-afganistan-konusunda-calisma-grubu-olusturacak-1053217967.html
Hindistan ve Orta Asya ülkeleri Afganistan konusunda çalışma grubu oluşturacak
Hindistan ve Orta Asya ülkeleri Afganistan konusunda çalışma grubu oluşturacak
Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıkları bildirildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:56+0300
2022-01-28T01:56+0300
taliban kontrolünde afganistan
orta asya
hindistan
afganistan
taliban
asya
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Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rinat Sandhu, Yeni Delhi ve Orta Asya ülkelerinin video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıklarını belirtti.Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sandhu, katılımcı ülke temsilcilerinin Afganistan konusunda yakın istişarelere devam etmeyi kabul ettikleri ve bu ülkeye ilişkin üst düzey yetkililer düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.Daha önce, Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi yetkilileri, ülkedeki savaşın sona ermediğini, sadece yeni bir aşamaya girdiğini ve adil bir siyasi sistem kuruluncaya kadar barışın sağlanamayacağına dikkat çekmişti.
orta asya
hindistan
afganistan
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orta asya, hindistan, afganistan, taliban, asya

Hindistan ve Orta Asya ülkeleri Afganistan konusunda çalışma grubu oluşturacak

01:56 28.01.2022
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı
Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıkları bildirildi.
Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rinat Sandhu, Yeni Delhi ve Orta Asya ülkelerinin video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sandhu, katılımcı ülke temsilcilerinin Afganistan konusunda yakın istişarelere devam etmeyi kabul ettikleri ve bu ülkeye ilişkin üst düzey yetkililer düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.
Daha önce, Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi yetkilileri, ülkedeki savaşın sona ermediğini, sadece yeni bir aşamaya girdiğini ve adil bir siyasi sistem kuruluncaya kadar barışın sağlanamayacağına dikkat çekmişti.
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