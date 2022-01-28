https://tr.sputniknews.com/20220128/hindistan-ve-orta-asya-ulkeleri-afganistan-konusunda-calisma-grubu-olusturacak-1053217967.html

Hindistan ve Orta Asya ülkeleri Afganistan konusunda çalışma grubu oluşturacak

Hindistan ve Orta Asya ülkeleri Afganistan konusunda çalışma grubu oluşturacak

Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıkları bildirildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T01:56+0300

2022-01-28T01:56+0300

2022-01-28T01:56+0300

taliban kontrolünde afganistan

orta asya

hindistan

afganistan

taliban

asya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051971136_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5ad6d282567911975c39015ac536ae4.jpg

Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rinat Sandhu, Yeni Delhi ve Orta Asya ülkelerinin video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıklarını belirtti.Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sandhu, katılımcı ülke temsilcilerinin Afganistan konusunda yakın istişarelere devam etmeyi kabul ettikleri ve bu ülkeye ilişkin üst düzey yetkililer düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.Daha önce, Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi yetkilileri, ülkedeki savaşın sona ermediğini, sadece yeni bir aşamaya girdiğini ve adil bir siyasi sistem kuruluncaya kadar barışın sağlanamayacağına dikkat çekmişti.

orta asya

hindistan

afganistan

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orta asya, hindistan, afganistan, taliban, asya