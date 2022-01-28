Hindistan ve Orta Asya ülkeleri Afganistan konusunda çalışma grubu oluşturacak

Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rinat Sandhu, Yeni Delhi ve Orta Asya ülkelerinin video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıklarını belirtti.Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sandhu, katılımcı ülke temsilcilerinin Afganistan konusunda yakın istişarelere devam etmeyi kabul ettikleri ve bu ülkeye ilişkin üst düzey yetkililer düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.Daha önce, Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi yetkilileri, ülkedeki savaşın sona ermediğini, sadece yeni bir aşamaya girdiğini ve adil bir siyasi sistem kuruluncaya kadar barışın sağlanamayacağına dikkat çekmişti.
Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıkları bildirildi.
Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rinat Sandhu, Yeni Delhi ve Orta Asya ülkelerinin video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, Afganistan’a ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sandhu, katılımcı ülke temsilcilerinin Afganistan konusunda yakın istişarelere devam etmeyi kabul ettikleri ve bu ülkeye ilişkin üst düzey yetkililer düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.
Daha önce, Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi yetkilileri, ülkedeki savaşın sona ermediğini, sadece yeni bir aşamaya girdiğini ve adil bir siyasi sistem kuruluncaya kadar barışın sağlanamayacağına dikkat çekmişti.