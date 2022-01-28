DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Honduras'ın ilk kadın lideri Castro yemin etti: 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Xiomara Castro yemin ederek görevine başladı.
Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı seçilen Castro, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesiyle başkent Tegucigalpa'daki Ulusal Stadyumda, yaklaşık 29 bin destekçisinin önünde yemin etti.
Castro, konuşmasında 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü vererek, "Cumhuriyete sadık kalacağıma, yasalara uyacağıma ve uygulayacağıma söz veriyorum" ifadesini kullandı. Yoksulluk, göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı veren Castro, eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdamın ilerletilmesi için çabalayacaklarını söyledi.
Xiomara Castro, a democratic socialist, was sworn in as Honduras' first female president Thursday in the capital, Tegucigalpa. US Vice President Kamala Harris was among those in attendance for the inauguration. https://t.co/xxLs2IOwyn— CNN (@CNN) January 27, 2022
Castro, Honduras'ın kuruluşundan bu yana ilk kez kadın bir devlet başkanının bu görevi üstleneceğini vurgulayarak, "Bağımsızlığımızın ilanından beri 200 yıl geçti. Zincirleri kırıyoruz, gelenekleri kırıyoruz. Bu tarihi gerçek, ancak halkın çoğunluğunun görüşünden kaynaklanabilir. Honduras halkına, bu onur ve güven için teşekkür ederiz" dedi.
Yemin törenine, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İspanya Kralı 6. Felipe, Arjantin Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales olmak üzere çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.
Our relationship with Honduras is an important one. Today I met with President Xiomara Castro to discuss deepening our cooperation across a broad range of issues, including addressing the root causes of migration, combatting corruption, and expanding economic opportunity. pic.twitter.com/fGBfHSWqSs— Vice President Kamala Harris (@VP) January 28, 2022
Eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi olup sağ partinin 12 yıllık iktidarına son veren Castro, oyların yüzde 51.12'sini alarak iktidardaki Honduras Ulusal Partisi'ni geride bırakmıştı.