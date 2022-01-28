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https://tr.sputniknews.com/20220128/hondurasin-ilk-kadin-lideri-castro-yemin-etti-1-milyon-yoksul-aileye-bedava-elektrik-sozu--1053222165.html
Honduras'ın ilk kadın lideri Castro yemin etti: 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü
Honduras'ın ilk kadın lideri Castro yemin etti: 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Xiomara Castro yemin ederek görevine başladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:33+0300
2022-01-28T09:33+0300
honduras
dünya
abd
elektrik
evo morales
seçim
sol
kamala harris
xiomara castro zelaya
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Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı seçilen Castro, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesiyle başkent Tegucigalpa'daki Ulusal Stadyumda, yaklaşık 29 bin destekçisinin önünde yemin etti. Castro, konuşmasında 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü vererek, "Cumhuriyete sadık kalacağıma, yasalara uyacağıma ve uygulayacağıma söz veriyorum" ifadesini kullandı. Yoksulluk, göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı veren Castro, eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdamın ilerletilmesi için çabalayacaklarını söyledi. Castro, Honduras'ın kuruluşundan bu yana ilk kez kadın bir devlet başkanının bu görevi üstleneceğini vurgulayarak, "Bağımsızlığımızın ilanından beri 200 yıl geçti. Zincirleri kırıyoruz, gelenekleri kırıyoruz. Bu tarihi gerçek, ancak halkın çoğunluğunun görüşünden kaynaklanabilir. Honduras halkına, bu onur ve güven için teşekkür ederiz" dedi. Yemin törenine, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İspanya Kralı 6. Felipe, Arjantin Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales olmak üzere çok sayıda diplomatik temsilci katıldı. Eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi olup sağ partinin 12 yıllık iktidarına son veren Castro, oyların yüzde 51.12'sini alarak iktidardaki Honduras Ulusal Partisi'ni geride bırakmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/hondurasta-12-yil-sonra-solun-geri-donusu-zelayanin-esi-castro-baskanlik-seciminde-zafer-kazandi-1051257783.html
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honduras, abd, elektrik, evo morales, seçim, sol, kamala harris, xiomara castro zelaya

Honduras'ın ilk kadın lideri Castro yemin etti: 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü

09:33 28.01.2022
© REUTERS / FREDY RODRIGUEZ Xiomara Castro
 Xiomara Castro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / FREDY RODRIGUEZ
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Xiomara Castro yemin ederek görevine başladı.
Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı seçilen Castro, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesiyle başkent Tegucigalpa'daki Ulusal Stadyumda, yaklaşık 29 bin destekçisinin önünde yemin etti.
Castro, konuşmasında 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü vererek, "Cumhuriyete sadık kalacağıma, yasalara uyacağıma ve uygulayacağıma söz veriyorum" ifadesini kullandı. Yoksulluk, göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı veren Castro, eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdamın ilerletilmesi için çabalayacaklarını söyledi.
Castro, Honduras'ın kuruluşundan bu yana ilk kez kadın bir devlet başkanının bu görevi üstleneceğini vurgulayarak, "Bağımsızlığımızın ilanından beri 200 yıl geçti. Zincirleri kırıyoruz, gelenekleri kırıyoruz. Bu tarihi gerçek, ancak halkın çoğunluğunun görüşünden kaynaklanabilir. Honduras halkına, bu onur ve güven için teşekkür ederiz" dedi.
Honduras seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan solcu kadın devlet başkanı adayı Xiomara Castro ile solunda duran devlet başkanı yardımcısı adayı Salvador Nasrala - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
DÜNYA
Honduras'ta 12 yıl sonra solun geri dönüşü: Zelaya'nın eşi Castro, başkanlık seçiminde zafer kazandı
29 Kasım 2021, 16:31
Yemin törenine, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İspanya Kralı 6. Felipe, Arjantin Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales olmak üzere çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.
Eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi olup sağ partinin 12 yıllık iktidarına son veren Castro, oyların yüzde 51.12'sini alarak iktidardaki Honduras Ulusal Partisi'ni geride bırakmıştı.
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