https://tr.sputniknews.com/20220128/icisleri-bakanligindan-hurda-ve-atil-araclarin-toplatilmasiyla-ilgili-81-ile-genelge-1053247743.html

İçişleri Bakanlığı'ndan hurda ve atıl araçların toplatılmasıyla ilgili 81 ile genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan hurda ve atıl araçların toplatılmasıyla ilgili 81 ile genelge

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il Valiliğine gönderilen genelgeye göre, kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:47+0300

2022-01-28T17:47+0300

2022-01-28T17:47+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

hurda

araç

genelge

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İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki hurda, atıl araçların toplatılmasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.Genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman Trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi.Genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldığı ifade edildi.Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikâyet ve taleplerin arttığına dikkat çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:Hurda alanları belirlenecekBelirlenen hurda alanlarına kaldırılmayan araç trafikten men edilecekAltı ay içinde teslim alınmayan buluntu ve Trafikten Men Edilen Araçlar Satılacak

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içişleri bakanlığı, hurda, araç, genelge