Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/ilac-icin-karda-12-kilometre-yuruduler-1053225195.html
İlaç için karda 12 kilometre yürüdüler
İlaç için karda 12 kilometre yürüdüler
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir hastanın ilaçlarını alabilmek için hasta yakınları ve komşuları 12 kilometre yürüdü. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T10:44+0300
2022-01-28T10:44+0300
türkiye
yürüyüş
adıyaman
kar yağışı
kar
ilaç
böbrek yetmezliği
böbrek
sincik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053225278_8:0:634:352_1920x0_80_0_0_2a930228ad4d74e6bbcd28dc1f8e56e9.jpg
Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde yaşayan 75 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Karaman'ın ilacı bitince ağrıları arttı. Karaman, Sincik ilçe merkezindeki eczaneyi arayarak raporlu olarak sürekli kullandığı ilacı kendisine göndermelerini istedi. Ancak bir haftadır aralıksız yağan kar nedeniyle köy yolu kapalıydı.Eczane görevlileri ilacı İl Özel İdare ekiplerine teslim ederek hastaya ulaştırmalarına istedi. Özel idare ekipleri bir günlük çalışmanın ardından kar kalınlığının yer yer 3 metreye yaklaştığı Hüseyinli köyü Yüksekova mezrasına ancak ulaşabildi.Ağrıları artan yaşlı adamın yardımına yakınları ve komşuları yetişti. Mahmut Karaman’ın ilacın almak için yola çıkan Mehmet Toprak ve arkadaşları karda batmamak için ayaklarına taktıkları hedik ile 4 saatlik yürüyüşün ardından 6 kilometre uzaklıktaki Yüksekova mezrasına ulaştı. Mahmut Karaman’a ait ilaç alarak Hüseyin’i köyüne geri döndüler. Toplam 8 saatlik yürüyüşün ardından Mahmut Karaman'a ilaçlar teslim edildi.Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığını dile getiren Mehmet Toprak, ayaklarındaki hedik ile yol açtıklarını söyledi. Mahmut Karaman, ilaçları getirdikleri için teşekkürlerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/verici-takilan-4-yasindaki-kurt-6-ayda-kars-ile-edirne-arasindaki-mesafeye-yakin-yol-yurudu-1052216664.html
türkiye
adıyaman
sincik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053225278_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_c38f26a7ee2dccf4cdd1ff713509d7c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yürüyüş, adıyaman, kar yağışı, kar, ilaç, böbrek yetmezliği, böbrek, sincik

İlaç için karda 12 kilometre yürüdüler

10:44 28.01.2022
© İHAİlaç için karda 12 kilometre yürüdüler
İlaç için karda 12 kilometre yürüdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA
Abone ol
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir hastanın ilaçlarını alabilmek için hasta yakınları ve komşuları 12 kilometre yürüdü.
Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde yaşayan 75 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Karaman'ın ilacı bitince ağrıları arttı. Karaman, Sincik ilçe merkezindeki eczaneyi arayarak raporlu olarak sürekli kullandığı ilacı kendisine göndermelerini istedi. Ancak bir haftadır aralıksız yağan kar nedeniyle köy yolu kapalıydı.
Eczane görevlileri ilacı İl Özel İdare ekiplerine teslim ederek hastaya ulaştırmalarına istedi. Özel idare ekipleri bir günlük çalışmanın ardından kar kalınlığının yer yer 3 metreye yaklaştığı Hüseyinli köyü Yüksekova mezrasına ancak ulaşabildi.
Ağrıları artan yaşlı adamın yardımına yakınları ve komşuları yetişti. Mahmut Karaman’ın ilacın almak için yola çıkan Mehmet Toprak ve arkadaşları karda batmamak için ayaklarına taktıkları hedik ile 4 saatlik yürüyüşün ardından 6 kilometre uzaklıktaki Yüksekova mezrasına ulaştı. Mahmut Karaman’a ait ilaç alarak Hüseyin’i köyüne geri döndüler. Toplam 8 saatlik yürüyüşün ardından Mahmut Karaman'a ilaçlar teslim edildi.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığını dile getiren Mehmet Toprak, ayaklarındaki hedik ile yol açtıklarını söyledi. Mahmut Karaman, ilaçları getirdikleri için teşekkürlerini iletti.
Verici takılan 4 yaşındaki kurt - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
Verici takılan 4 yaşındaki kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
29 Aralık 2021, 12:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce