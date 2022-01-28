https://tr.sputniknews.com/20220128/imamoglundan-soyluya-sayin-bakan-sen-mobese-kamerasi-icin-mi-istanbula-geldin--1053226052.html

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin?

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Dedikodunun değil iyiliğin zamanı' diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt verdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T10:57+0300

2022-01-28T10:57+0300

2022-01-28T11:01+0300

politika

mobese

süleyman soylu

ibb

kar

ekrem imamoğlu

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FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İmamoğlu, İstanbul’da 24 Ocak Pazartesi yaşanan yoğun kar yağışı, çalışmalar ve İBB’ye yönelik eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.Sarıyer’de bir balıkçı restoranında yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili konuşan İmamoğlu, “Yemeği iptal etmeyi düşündüm, ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim. Yemeği ertelemek aklımdan geçti ama çok insani düşündüm. Öyle zor durumdasınız ki, hatta biz bizden erken geldiği haberini aldık” ifadelerini kullandı."İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme yapmış başka başkan yoktur diye düşünüyorum" diyen İmamoğlu, "İngiltere büyükelçisi bizim makamımızda ziyarete geldi. Aralık başında. Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Şöyle konusu geçti bir yemek yiyelim. İstanbul’da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı" diye konuştu. 'İstanbul Başsavcılığı’nı da göreve davet ediyorum'Restoranda çekilen fotoğrafına işaret eden İmamoğlu, "Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir camları açıktır, en açık yerinde , bunun girildiği yoktur ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var. Ben orada iki aileyle fotoğraf bile çekildim. Fotoğraflarla derdim yok benim. Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var şimdi o konuya girmeyeceğim. İşlerimizi AKOM’da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım. 8 civarı yemekten kalktık yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük eşimle AKOM’a geçtik" dedi. İmamoğlu, tartışmalara ilişkin açıklamayı neden daha önce yapmadığı sorusuna "Ya ben umursamadım. İkincisi sayın büyükelçisi masada. Bir de karın arasına bu açıklamayı mı yapacağım. Ben AKOM’dan ayrılıp geçtim zaten yemeğe" diye yanıt verdi ve şunları söyledi: "Bizim trafiğimiz bu yani burada bunu bir kusur yerine koymak… Ha şu tartışıldı, bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum.Siyasi tarafına da girmiyorum. Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi kime gönderildiği her detayı biliyorum.MOBESE görüntüleriyle ilgili kendi şahsi başvurumu yaptım, kurumsal başvurumu yaptım. İstanbul Başsavcılığı’nı da göreve davet ediyorum. Ben bu olayı yaşadığım akşam valimizi aradım. Kendisine mesaj attım bunu dilekçe kabul edebilirsiniz dedim. Valiye mesajımı attım. Söz uçar yazı kalır. Yetinmedim ertesi gün bir daha attım.Hatamız olmaz olur mu? İnsanların hatası olur, eksiği olur. Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu…"Soylu'ya yanıtKendisine İmamoğlu sorulduğu zaman 'Dedikodunun değil iyiliğin zamanı' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt veren İBB Başkanı şunları kaydetti: "Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin? İstanbul’a gelip MOBESE’de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul’a geldin? Ben eşimle bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? 'Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı... Öyle iyilik zamanı, kakara kikiri zamanı değil. İçişleri Bakanı "İyiliğin zamanı..." Gırgır yapacak zamanı değil. Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası? Öyle kabadayılık… Kabadayılık saygın bir kavramdır, o da yakışmıyor sana , devletin sana verdiği görevi yap.Bütün bunları ben de buradan mesaj yolluyorum ayın Cumhurbaşkanımı bütün bunların sorgulanması sorumlularından da hesap sorulması lazım. Hakkımı sonuna kadar savunacağım."İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gazetecinin “İran’a borç dolayısıyla elektrik kesintisi” iddiasına ilişkin sorusuna verdiği “Biz İstanbul değiliz" cevabına ilişkin ise şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanı siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesisiniz. Allah aşkına İran’la doğalgaz münasebetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkisi ne?"

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mobese, süleyman soylu, ibb, kar, ekrem imamoğlu