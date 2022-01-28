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iOS'un yeni sürümüyle gelecek emojiler belli oldu
iOS'un yeni sürümüyle gelecek emojiler belli oldu
Henüz beta aşamasında olan iOS 15.4 sürümünün detayları belli oluyor. Yeni sürümle birlikte kullanıma sunulacak yeni emojiler arasında eriyen yüz, selamlama... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:51+0300
2022-01-28T09:59+0300
yaşam
apple
emoji
ios
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MacRumors'un haberine göre, iOS'un 15.4 sürümü 37 yeni emojiyle gelecek. Henüz beta aşamasında olan yeni iOS sürümüne eklenen emojiler arasında eriyen yüz, selamlama, fasulye ve dudak ısırma simgeleri yer alacak.Her zamanki gibi, yeni emojiler ve mevcut emojilerin çeşitli varyasyonları, telefonlardaki standart piktograf setini belirleyen Unicode standardının yeni bir sürümü sayesinde gelecek.Emojipedia'da yer alan blog yazısında, Apple'ın yeni emojilerine dair ilk değerlendirmeler yer aldı. Emoji görünümünün biçimleri platformdan platforma değişiyor, ancak yeni emoji oluşturmaktan sorumlu olan Unicode Konsorsiyumu'ndan ne beklenebileceği konusunda bir fikir edinilebilir.Kalabalıkta maske indirme sorununa çözüm gelecekiOS 15.4 beta ayrıca, maske takarken Face ID kullanma özelliğini de içeriyor. iOS 15.4’ün bu özelliği sayesinde kullanıcılar maske takarken de Face ID teknolojisinden yararlanabilecek ve kolayca cihaz kilitlerini açabilecekler.Apple’ın yüz tanıma sistemi olan Face ID, barındırdığı yüksek teknolojilere rağmen salgın döneminde maske ile beraber kullanılamamasından dolayı eleştirilmişti. Apple’ın Face ID’de maske desteğine yer vermemesi, kullanıcıların iPhone 13 serisi gibi sadece Face ID desteğine sahip olan cihazlar yerine Apple’ın Face ID’si kadar güvenli olmasa da hem yüz tanıma hem de parmak izi seçeneği sunan Android işletim sistemine sahip cihazlara yönelmesine neden olmuştu.
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apple, emoji, ios

iOS'un yeni sürümüyle gelecek emojiler belli oldu

09:51 28.01.2022 (güncellendi: 09:59 28.01.2022)
© AFP 2021 / MIGUEL MEDINAEmoji
Emoji - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / MIGUEL MEDINA
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Henüz beta aşamasında olan iOS 15.4 sürümünün detayları belli oluyor. Yeni sürümle birlikte kullanıma sunulacak yeni emojiler arasında eriyen yüz, selamlama, fasulye ve dudak ısırma simgeleri yer alıyor. Ayrıca, FaceID'ye maske özelliği geliyor.
MacRumors'un haberine göre, iOS'un 15.4 sürümü 37 yeni emojiyle gelecek. Henüz beta aşamasında olan yeni iOS sürümüne eklenen emojiler arasında eriyen yüz, selamlama, fasulye ve dudak ısırma simgeleri yer alacak.
Her zamanki gibi, yeni emojiler ve mevcut emojilerin çeşitli varyasyonları, telefonlardaki standart piktograf setini belirleyen Unicode standardının yeni bir sürümü sayesinde gelecek.
Emojipedia'da yer alan blog yazısında, Apple'ın yeni emojilerine dair ilk değerlendirmeler yer aldı. Emoji görünümünün biçimleri platformdan platforma değişiyor, ancak yeni emoji oluşturmaktan sorumlu olan Unicode Konsorsiyumu'ndan ne beklenebileceği konusunda bir fikir edinilebilir.

Kalabalıkta maske indirme sorununa çözüm gelecek

iOS 15.4 beta ayrıca, maske takarken Face ID kullanma özelliğini de içeriyor. iOS 15.4’ün bu özelliği sayesinde kullanıcılar maske takarken de Face ID teknolojisinden yararlanabilecek ve kolayca cihaz kilitlerini açabilecekler.
Apple’ın yüz tanıma sistemi olan Face ID, barındırdığı yüksek teknolojilere rağmen salgın döneminde maske ile beraber kullanılamamasından dolayı eleştirilmişti. Apple’ın Face ID’de maske desteğine yer vermemesi, kullanıcıların iPhone 13 serisi gibi sadece Face ID desteğine sahip olan cihazlar yerine Apple’ın Face ID’si kadar güvenli olmasa da hem yüz tanıma hem de parmak izi seçeneği sunan Android işletim sistemine sahip cihazlara yönelmesine neden olmuştu.
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