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Işın Karaca: Ben de bir kız annesiyim, Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli
Işın Karaca: Ben de bir kız annesiyim, Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli
Konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleri nedeniyle hedef gösterilen Gülşen hakkında konuşan şarkıcı Işın Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T18:00+0300
2022-01-28T18:00+0300
yaşam
gülşen
haberler
işın karaca
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Şarkıcı Işın Karaca, sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen Gülşen hakkında eleştirilerde bulundu.Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Gülşen'in tercih ettiği sahne kostümü için "Bu kadarı fazla" diyen Karaca, yeni açıklamalarda bulundu.Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Işın Karaca, daha önce, "Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını, bu kadarı fazla" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/unlu-sarkici-gulsen-kiyafet-tartismalarina-yanit-verdi-hicbir-sifatin-kolesi-degilim-1052954114.html
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gülşen, haberler, işın karaca

Işın Karaca: Ben de bir kız annesiyim, Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli

18:00 28.01.2022
© FotoğrafIşın Karaca
Işın Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Fotoğraf
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Konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleri nedeniyle hedef gösterilen Gülşen hakkında konuşan şarkıcı Işın Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" dedi.
Şarkıcı Işın Karaca, sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen Gülşen hakkında eleştirilerde bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Gülşen'in tercih ettiği sahne kostümü için "Bu kadarı fazla" diyen Karaca, yeni açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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Ünlü şarkıcı Gülşen, 'kıyafet' tartışmalarına yanıt verdi: Hiçbir sıfatın kölesi değilim
20 Ocak, 21:26
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Işın Karaca, daha önce, "Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını, bu kadarı fazla" demişti.
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