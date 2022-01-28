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İstanbul merkezli 7 ilde avukatlara yönelik FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde avukatlara yönelik FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde, avukatlara yönelik FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/burdurda-fetoden-gozaltina-alinan-12-supheliden-2si-tutuklandi-1053003956.html
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istanbul, fetö, bylock

İstanbul merkezli 7 ilde avukatlara yönelik FETÖ operasyonu

09:46 28.01.2022
© AAAnkara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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İstanbul merkezli 7 ilde, avukatlara yönelik FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
22 Ocak, 02:40
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