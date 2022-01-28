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https://tr.sputniknews.com/20220128/istanbul-merkezli-7-ilde-avukatlara-yonelik-feto-operasyonu-1053222837.html
İstanbul merkezli 7 ilde avukatlara yönelik FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde avukatlara yönelik FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde, avukatlara yönelik FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:46+0300
2022-01-28T09:46+0300
2022-01-28T09:46+0300
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/burdurda-fetoden-gozaltina-alinan-12-supheliden-2si-tutuklandi-1053003956.html
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istanbul, fetö, bylock
İstanbul merkezli 7 ilde avukatlara yönelik FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde, avukatlara yönelik FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı
ByLock kullandığı tespit edildi.