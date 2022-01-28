https://tr.sputniknews.com/20220128/istanbulda-sebze-fiyatlari-yuzde-20-ila-50-arasinda-artti-1053238497.html

İstanbul'da sebze fiyatları yüzde 20 ila 50 arasında arttı

İstanbul'da sebze fiyatları yüzde 20 ila 50 arasında arttı

Son bir haftadır yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İstanbul’da sebze fiyatlarında yüzde 20 ile 50 oranında artışa yol açtı. Yoğun yağış kaynaklı kapanan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:01+0300

2022-01-28T15:01+0300

2022-01-28T15:01+0300

yaşam

istanbul

sebze

meyve

hal

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Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre ürün arzının ulaşım faktörünün yanı sıra üretimle de ilgili olduğunu belirten Toktürk, "Şu anda Antalya bölgesinde son birkaç gündür hava şartlarından dolayı sera üretimi oldukça düştü. Kış ayı olması, seraların yeterince ısıtılmaması ve güneş ışığının olmamasından dolayı üretim arzında ciddi bir düşüş var. Tahminime göre verimde yüzde 50 oranında bir azalma var. Mevsimsel olarak da sera dışında sebze üretimi yapılmıyor” dedi.Seralarda verim düşüşünün genellikle bu aylarda yaşandığını belirten Toktürk, nakliye ve lojistik anlamda da geçici bir sıkıntı yaşandığını aktardı.Söz konusu durumun fiyatları belki kısa vadede etkileyebileceğini ama genel anlamda çok fazla değiştirmeyeceğine vurgu yapan Toktürk, “Domates, patlıcan, kabak, biber, dolma biber gibi ürünlerde fiyatlar önümüzdeki günlerde çok etkilenmeyecek. Bunun dışında toprak ürünleri olan ıspanak, karnabahar, pırasa, semiz oto, kereviz ve havuç fiyatlarında da ciddi bir değişiklik beklenmiyor”'20 Mart'a kadar üretimde artış beklenmiyor''20 Mart'a kadar üretimde artış beklenmiyor'Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ile 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti. Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ile 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti.Sezonluk denilen örtü altı ürünlerde artış yaşandığını açıklayan Toktürk, “Ayrıca pazarlar hava şartlarından dolayı tam randımanlı kurulmuyor. İnsanlar soğuk havadan dolayı alışverişten kaçınıyor ve pazarlarda alışverişi düşürüyor. Halk daha çok mahallede bulunan market ve manavlardan alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu. Toktürk, şöyle devam etti; “Bazı ürünler şu ana kadar fiyatta istikrarı korudu ama fasulye gibi bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak."Sezonluk denilen örtü altı ürünlerde artış yaşandığını açıklayan Toktürk, “Ayrıca pazarlar hava şartlarından dolayı tam randımanlı kurulmuyor. İnsanlar soğuk havadan dolayı alışverişten kaçınıyor ve pazarlarda alışverişi düşürüyor. Halk daha çok mahallede bulunan market ve manavlardan alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu. Toktürk, şöyle devam etti; “Bazı ürünler şu ana kadar fiyatta istikrarı korudu ama fasulye gibi bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak."

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istanbul, sebze, meyve, hal