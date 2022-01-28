Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220128/istanbulda-sebze-fiyatlari-yuzde-20-ila-50-arasinda-artti-1053238497.html
İstanbul'da sebze fiyatları yüzde 20 ila 50 arasında arttı
İstanbul'da sebze fiyatları yüzde 20 ila 50 arasında arttı
Son bir haftadır yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İstanbul’da sebze fiyatlarında yüzde 20 ile 50 oranında artışa yol açtı. Yoğun yağış kaynaklı kapanan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:01+0300
2022-01-28T15:01+0300
yaşam
istanbul
sebze
meyve
hal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044151015_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_02b31a0e468c2d8b8c296264bd869e91.jpg
Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre ürün arzının ulaşım faktörünün yanı sıra üretimle de ilgili olduğunu belirten Toktürk, "Şu anda Antalya bölgesinde son birkaç gündür hava şartlarından dolayı sera üretimi oldukça düştü. Kış ayı olması, seraların yeterince ısıtılmaması ve güneş ışığının olmamasından dolayı üretim arzında ciddi bir düşüş var. Tahminime göre verimde yüzde 50 oranında bir azalma var. Mevsimsel olarak da sera dışında sebze üretimi yapılmıyor” dedi.Seralarda verim düşüşünün genellikle bu aylarda yaşandığını belirten Toktürk, nakliye ve lojistik anlamda da geçici bir sıkıntı yaşandığını aktardı.Söz konusu durumun fiyatları belki kısa vadede etkileyebileceğini ama genel anlamda çok fazla değiştirmeyeceğine vurgu yapan Toktürk, “Domates, patlıcan, kabak, biber, dolma biber gibi ürünlerde fiyatlar önümüzdeki günlerde çok etkilenmeyecek. Bunun dışında toprak ürünleri olan ıspanak, karnabahar, pırasa, semiz oto, kereviz ve havuç fiyatlarında da ciddi bir değişiklik beklenmiyor”'20 Mart'a kadar üretimde artış beklenmiyor''20 Mart'a kadar üretimde artış beklenmiyor'Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ile 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti. Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ile 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti.Sezonluk denilen örtü altı ürünlerde artış yaşandığını açıklayan Toktürk, “Ayrıca pazarlar hava şartlarından dolayı tam randımanlı kurulmuyor. İnsanlar soğuk havadan dolayı alışverişten kaçınıyor ve pazarlarda alışverişi düşürüyor. Halk daha çok mahallede bulunan market ve manavlardan alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu. Toktürk, şöyle devam etti; “Bazı ürünler şu ana kadar fiyatta istikrarı korudu ama fasulye gibi bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak."Sezonluk denilen örtü altı ürünlerde artış yaşandığını açıklayan Toktürk, “Ayrıca pazarlar hava şartlarından dolayı tam randımanlı kurulmuyor. İnsanlar soğuk havadan dolayı alışverişten kaçınıyor ve pazarlarda alışverişi düşürüyor. Halk daha çok mahallede bulunan market ve manavlardan alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu. Toktürk, şöyle devam etti; “Bazı ürünler şu ana kadar fiyatta istikrarı korudu ama fasulye gibi bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak."
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044151015_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_9a019911b18017ecbdd56ed7b0bbc926.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, sebze, meyve, hal

İstanbul'da sebze fiyatları yüzde 20 ila 50 arasında arttı

15:01 28.01.2022
© SputnikManav, sebze, meyve, fiyat
Manav, sebze, meyve, fiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Son bir haftadır yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İstanbul’da sebze fiyatlarında yüzde 20 ile 50 oranında artışa yol açtı. Yoğun yağış kaynaklı kapanan yolların tedarik sorunu yaşattığını kaydeden Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Recep Toktürk, toptancı hallerinde ürün arzının yüzde 40 düştüğünü söyledi.
Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre ürün arzının ulaşım faktörünün yanı sıra üretimle de ilgili olduğunu belirten Toktürk, "Şu anda Antalya bölgesinde son birkaç gündür hava şartlarından dolayı sera üretimi oldukça düştü. Kış ayı olması, seraların yeterince ısıtılmaması ve güneş ışığının olmamasından dolayı üretim arzında ciddi bir düşüş var. Tahminime göre verimde yüzde 50 oranında bir azalma var. Mevsimsel olarak da sera dışında sebze üretimi yapılmıyor” dedi.
Seralarda verim düşüşünün genellikle bu aylarda yaşandığını belirten Toktürk, nakliye ve lojistik anlamda da geçici bir sıkıntı yaşandığını aktardı.
Söz konusu durumun fiyatları belki kısa vadede etkileyebileceğini ama genel anlamda çok fazla değiştirmeyeceğine vurgu yapan Toktürk, “Domates, patlıcan, kabak, biber, dolma biber gibi ürünlerde fiyatlar önümüzdeki günlerde çok etkilenmeyecek. Bunun dışında toprak ürünleri olan ıspanak, karnabahar, pırasa, semiz oto, kereviz ve havuç fiyatlarında da ciddi bir değişiklik beklenmiyor

'20 Mart'a kadar üretimde artış beklenmiyor'

'20 Mart'a kadar üretimde artış beklenmiyor'

Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ile 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti.
Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ile 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti.
Sezonluk denilen örtü altı ürünlerde artış yaşandığını açıklayan Toktürk, “Ayrıca pazarlar hava şartlarından dolayı tam randımanlı kurulmuyor. İnsanlar soğuk havadan dolayı alışverişten kaçınıyor ve pazarlarda alışverişi düşürüyor. Halk daha çok mahallede bulunan market ve manavlardan alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu. Toktürk, şöyle devam etti; “Bazı ürünler şu ana kadar fiyatta istikrarı korudu ama fasulye gibi bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak."
Sezonluk denilen örtü altı ürünlerde artış yaşandığını açıklayan Toktürk, “Ayrıca pazarlar hava şartlarından dolayı tam randımanlı kurulmuyor. İnsanlar soğuk havadan dolayı alışverişten kaçınıyor ve pazarlarda alışverişi düşürüyor. Halk daha çok mahallede bulunan market ve manavlardan alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu. Toktürk, şöyle devam etti; “Bazı ürünler şu ana kadar fiyatta istikrarı korudu ama fasulye gibi bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce