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İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı
İtalya'da devam eden cumhurbaşkanı seçimlerinde 4. turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:37+0300
2022-01-28T01:37+0300
dünya
italya
cumhurbaşkanlığı seçimi
sonuç
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İtalya’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri devam ediyor. İtalya Meclisi’nde gelecek hafta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini alacak yeni aday 4. turda da seçilemedi.İtalya’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri devam ediyor. İtalya Meclisi’nde gelecek hafta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini alacak yeni aday 4. turda da seçilemedi. Dün düzenlenen oylamada, cumhurbaşkanlığına aday gösterilen hiçbir isim, seçilmek için gereken 505 oy sayısına ulaşamadı. İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmek istediği ancak bazı partiler tarafından bu durumun erken seçim ve siyasi dengesizliği tetikleyeceği konusunda endişe yaşadığı öğrenildi. İkinci kez görev almak istemediğini belirten 80 yaşındaki Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, oylamanın üçüncü gününde 125 oy ve bugünkü 4. turda 166 oy ile en fazla oyu aldığı belirtilirken, yapılan oylamadaki boş oy sayısının ise 400’ü aştığı açıklandı.İtalya’nın Publia bölge Valisi Michele Emiliano ise cumhurbaşkanı seçiminde partilerin bir aday üzerinde anlaşamaması sonucu parlamentoda bir kriz yaşanacağını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/italya-cumhurbaskanligi-seciminin-ikinci-turu-da-sonucsuz-kaldi-1053128929.html
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italya, cumhurbaşkanlığı seçimi, sonuç

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı

01:37 28.01.2022
© AP Photo / Yara Nardiİtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Yara Nardi
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İtalya'da devam eden cumhurbaşkanı seçimlerinde 4. turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı.
İtalya’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri devam ediyor. İtalya Meclisi’nde gelecek hafta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini alacak yeni aday 4. turda da seçilemedi.

İtalya’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri devam ediyor. İtalya Meclisi’nde gelecek hafta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini alacak yeni aday 4. turda da seçilemedi. Dün düzenlenen oylamada, cumhurbaşkanlığına aday gösterilen hiçbir isim, seçilmek için gereken 505 oy sayısına ulaşamadı.


İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmek istediği ancak bazı partiler tarafından bu durumun erken seçim ve siyasi dengesizliği tetikleyeceği konusunda endişe yaşadığı öğrenildi.

İkinci kez görev almak istemediğini belirten 80 yaşındaki Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, oylamanın üçüncü gününde 125 oy ve bugünkü 4. turda 166 oy ile en fazla oyu aldığı belirtilirken, yapılan oylamadaki boş oy sayısının ise 400’ü aştığı açıklandı.

İtalya’nın Publia bölge Valisi Michele Emiliano ise cumhurbaşkanı seçiminde partilerin bir aday üzerinde anlaşamaması sonucu parlamentoda bir kriz yaşanacağını ifade etti.
İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
POLİTİKA
İtalya cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu da sonuçsuz kaldı
26 Ocak, 01:59
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