https://tr.sputniknews.com/20220128/italyada-cumhurbaskanligi-seciminin-6-turunda-da-sonuc-cikmadi-1053255576.html

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için "Büyük Seçici Meclis"te yapılan 6. tur oylama da sonuçsuz kaldı. 6. turda en çok oyu mevcut Cumhurbaşkanı Sergio... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T23:55+0300

2022-01-28T23:55+0300

2022-01-28T23:56+0300

dünya

italya

sergio mattarella

cumhurbaşkanı

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İtalya’da pazartesiden itibaren başlayan yeni cumhurbaşkanı seçimleri bugün 6. turla devam etti.Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste bu akşam 6. tur oylama yapıldı.Oylamada seçici delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin, 4. turdan itibaren seçilmek için gereken salt çoğunluk sayısı olan 505'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.Bu arada görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, önceki turlarda olduğu gibi bu turda da 336 oyla en çok oyu alan isim oldu.İtalyan basınında, Mattarella'nın aday olmaması ve 2. kez seçilmeye karşı olmasına rağmen yine en çok oy alan isim olduğuna ve oylarının her geçen gün arttığına işaret edildi.Diğer yandan bu sabah yapılan 5. tur oylama öncesinde Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi gösteren ama seçilmesini sağlayamayan merkez sağ ittifaktan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, ülkeye ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçtirmek istediğini belirtti.Bu seçimde merkez sol ittifakla hareket eden 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte de en sonunda kadın cumhurbaşkanı seçilmesi imkanının olduğunu söyledi.Mevcut Cumhurbaşkanı Mattarella dışında Başbakan Mario Draghi, Adalet Bakanı Marta Cartabia ile Başbakanlık Güvenlik ve İstihbarat Genel Direktörü Elisabetta Belloni'nin adı adaylar arasında sıklıkla geçiyor.Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, yarın sabah 7. tur oylamayla devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/20220128/italyada-cumhurbaskanligi-seciminde-4-turda-da-sonuc-cikmadi-1053217629.html

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italya, sergio mattarella, cumhurbaşkanı