Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/italyada-cumhurbaskanligi-seciminin-6-turunda-da-sonuc-cikmadi-1053255576.html
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için "Büyük Seçici Meclis"te yapılan 6. tur oylama da sonuçsuz kaldı. 6. turda en çok oyu mevcut Cumhurbaşkanı Sergio... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T23:55+0300
2022-01-28T23:56+0300
dünya
italya
sergio mattarella
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053086572_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0fd8aaa1ffcae94936b89c557c1aafb1.jpg
İtalya’da pazartesiden itibaren başlayan yeni cumhurbaşkanı seçimleri bugün 6. turla devam etti.Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste bu akşam 6. tur oylama yapıldı.Oylamada seçici delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin, 4. turdan itibaren seçilmek için gereken salt çoğunluk sayısı olan 505'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.Bu arada görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, önceki turlarda olduğu gibi bu turda da 336 oyla en çok oyu alan isim oldu.İtalyan basınında, Mattarella'nın aday olmaması ve 2. kez seçilmeye karşı olmasına rağmen yine en çok oy alan isim olduğuna ve oylarının her geçen gün arttığına işaret edildi.Diğer yandan bu sabah yapılan 5. tur oylama öncesinde Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi gösteren ama seçilmesini sağlayamayan merkez sağ ittifaktan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, ülkeye ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçtirmek istediğini belirtti.Bu seçimde merkez sol ittifakla hareket eden 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte de en sonunda kadın cumhurbaşkanı seçilmesi imkanının olduğunu söyledi.Mevcut Cumhurbaşkanı Mattarella dışında Başbakan Mario Draghi, Adalet Bakanı Marta Cartabia ile Başbakanlık Güvenlik ve İstihbarat Genel Direktörü Elisabetta Belloni'nin adı adaylar arasında sıklıkla geçiyor.Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, yarın sabah 7. tur oylamayla devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220128/italyada-cumhurbaskanligi-seciminde-4-turda-da-sonuc-cikmadi-1053217629.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053086572_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d83486088d244788c7622a109d9c8325.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, sergio mattarella, cumhurbaşkanı

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı

23:55 28.01.2022 (güncellendi: 23:56 28.01.2022)
© AP Photo / Yara Nardiİtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Yara Nardi
Abone ol
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için "Büyük Seçici Meclis"te yapılan 6. tur oylama da sonuçsuz kaldı. 6. turda en çok oyu mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella aldı.
İtalya’da pazartesiden itibaren başlayan yeni cumhurbaşkanı seçimleri bugün 6. turla devam etti.
Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste bu akşam 6. tur oylama yapıldı.
Oylamada seçici delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin, 4. turdan itibaren seçilmek için gereken salt çoğunluk sayısı olan 505'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.
Bu arada görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, önceki turlarda olduğu gibi bu turda da 336 oyla en çok oyu alan isim oldu.
İtalyan basınında, Mattarella'nın aday olmaması ve 2. kez seçilmeye karşı olmasına rağmen yine en çok oy alan isim olduğuna ve oylarının her geçen gün arttığına işaret edildi.
Diğer yandan bu sabah yapılan 5. tur oylama öncesinde Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi gösteren ama seçilmesini sağlayamayan merkez sağ ittifaktan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, ülkeye ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçtirmek istediğini belirtti.
Bu seçimde merkez sol ittifakla hareket eden 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte de en sonunda kadın cumhurbaşkanı seçilmesi imkanının olduğunu söyledi.
Mevcut Cumhurbaşkanı Mattarella dışında Başbakan Mario Draghi, Adalet Bakanı Marta Cartabia ile Başbakanlık Güvenlik ve İstihbarat Genel Direktörü Elisabetta Belloni'nin adı adaylar arasında sıklıkla geçiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, yarın sabah 7. tur oylamayla devam edecek.
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
DÜNYA
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı
01:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce