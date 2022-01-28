https://tr.sputniknews.com/20220128/iyi-partili-turkkan-polis-intiharlari-ile-ilgili-soru-onergesi-verdi-rehabilitasyon-gerekir-1053240032.html

İYİ Partili Türkkan polis intiharları ile ilgili soru önergesi verdi: ‘Rehabilitasyon gerekir’

İYİ Partili Türkkan polis intiharları ile ilgili soru önergesi verdi: ‘Rehabilitasyon gerekir’

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, polislerde gözlenen intihar olaylarını soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Türkkan “Senede bir tane genelge... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:12+0300

2022-01-28T15:12+0300

2022-01-28T15:12+0300

seyir hali

radyo

mobbing

polis

içişleri bakanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

soru önergesi

mesai

atama

lütfü türkkan

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İYİ Partili Türkkan polis intiharları ile ilgili soru önergesi verdi: ‘Rehabilitasyon gerekir’ 28.01.2022 SEYİR HALİ BAŞLIK

Radyo Sputnik’te konuşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, polis intiharları hakkında meclise getirdiği soru önergesini ve polislerin çalışma koşullarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Türkkan, polislerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları “Polislerin çok önemli bir özelliği var: Çalışma saatleri yok. Fazla mesai ücreti almaksızın haftalık mesai saatlerinin çok üzerinde çalışıyorlar. Anayasa’ya göre ‘angarya yasaktır’ diyoruz ama Anayasa’yı çiğneyen kurum Emniyet Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı oluyor. Çünkü Anayasa’da tanımlanan ‘fazladan zorla çalıştırma’ maddesini ihlal ediyor. Bu insanların hiçbirinin haftalık çalışma saatinde çalışması mümkün değil. Gece yarısı göreve çağrılırlar. Bitene kadar devam eder, ayrılmak durumunda değildir. Bir gösteride görev yapan bir çevik kuvvetin ‘Mesaim bitti, gidiyorum’ dediğini düşünebiliyor musunuz? Bir cinayetin peşinde koşan veya istihbarat görevi yapan bir polisin ‘Mesaim bitti, takipten vazgeçeceğim’ deme şansı var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla bu insanlar psikolojik olarak çok ciddi bir travma altındalar. Siz birde ülkede cereyan eden ekonomik sorunları da koyun. O psikolojik yorgunlukla beraber eve gelen polisin sabah kalktığında önünde elektrik, su, doğalgaz faturası var. Bütün bunların içerisinde polis memurunun psikolojisinin düzgün olmasını beklemek mümkün değil” diye açıkladı.‘Ciddi bir kısmı iş bulamadığı için polisliği seçmiş’Polis mesleğinde mobbingin yaygın olduğu görüşünde olan Türkkan, birçok polisin okuduğu işi bulamadığı veya atanamadığı için bu kariyeri tercih ettiğini belirtti:“Bir de meslekte mobbing denilen bir hadise var. Türkiye’de 20 Ocak 2020’den bu yana 79 vilayeti dolaştık. Polislerin hepsinde ortak şikayet mobbingdir. Amirleri ve meslektaşları tarafından ciddi mobbing uygulanıyor. Bunların önemli bir kısmı da genç insanlar, mobbingi kaldıracak ruh halleri yok. Önemli bir kısmı da bakıyorsunuz üniversiteden mezun olmuş. Mezun oldukları dallarda iş bulamadıkları için öğretmen olmuş, atanamamış. Polis olmuş. Polisliği seçerken ciddi bir kısmı iş bulamadığı için seçmiş. Bir travmayla başlıyor hayata bu çocuklar. Bu travmadan sonra arkasından gelen mobbing bütün psikolojilerini altüst ediyor. Tüm bunlar bir araya gelince 2021 yılında 109 tane polis intihar etmiş. 1996’dan bu yana sayı binin üzerindedir. Son dokuz günde altı polis intihar etti. Eskişehir’de üst üste iki polis intihar etti. Bunların tesadüf olmasını bekleyemezsiniz. Tesadüf diye geçiştiremezsiniz. Bunların sicillerini işlemek, kötü puan vermek üzere bekleyen o amirleri, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yöneticileri bu ceza verme ve sicil işleme konusunda ne kadar cevvalseler bu çocukların bu sorunlarını giderme konusunda aynı cevval tavırlarını göstermeleri lazım.”‘Her polisin senenin belli bir döneminde rehabilitasyona alınması gerekir’Türkkan, polislere rehabilitasyon sağlanmasının gerekliliğini “Senede bir tane genelge yayınlayarak çocukların intiharlarını önleyemezsiniz. Bunların sorunlarını gidermek için ciddi bir çalışma yapmak lazımdır. Her polisin senenin belli bir döneminde rehabilitasyona alınması gerekir. Görev gereği bu zaten, yurtdışında da böyle yapılır. Rehabilitasyon çalışmalarını yapmak üzere bir kurum oluşturmak, kurumu ciddi işlevsel hale getirmek yerine senede bir defa genelge yayınlıyorsunuz. Öncelikle böyle bir sorun olduğunu EGM teşkilatı kabul edecek. İçişleri Bakanlığı’na bunları sordum. Cevap gelir mi derseniz, çok kısa bir cevap gelecek. Ben tahmin ediyorum ama en azından toplumun gündemine taşımak istiyorum. Toplumun gündemine taşıdığımız zaman belki bakanlığın ve teşkilatın dikkatini çeker, bu konuda bir çalışma yaparlar” diye vurguladı.

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2022

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, mobbing, polis, içişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), soru önergesi, mesai, atama, lütfü türkkan, rehabilitasyon, аудио