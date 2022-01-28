https://tr.sputniknews.com/20220128/izmir-buyuksehir-belediyesi-kendi-elektrik-tedarik-sirketini-kurdu-1053236329.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi elektrik tedarik şirketini kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi elektrik tedarik şirketini kurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye ait bir elektrik tedarik şirketi kurduklarını açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:05+0300

2022-01-28T14:05+0300

2022-01-28T14:05+0300

türkiye

izmir

açıklama

enerji

şirket

tunç soyer

twitter

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla İZENERJİ bünyesinde faaliyete geçirilen İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) ile enerji alımı için ilk imzalar atıldı. Törende konuşan Soyer, "Sadece bu imzalarla İzmirli’nin cebinde kalacak para 30 milyon lira" dedi. Soyer, proje tamamlandığında da İZETAŞ'ın belediyeye bir yılda 279 milyon lira kazanç sağlayacağını söyledi.Soyer, ayrıca Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Türkiye'de bir ilki başardık, gurur duyuyoruz" diyerek, şu ifadeleri kullandı:"Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz."

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izmir, açıklama, enerji, şirket, tunç soyer, twitter