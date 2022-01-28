https://tr.sputniknews.com/20220128/jandarma-yolcu-otobusune-gizlice-bindi-emniyet-kemeri-takmayan-yolculari-tek-tek-uyardi-1053237023.html

Jandarma yolcu otobüsüne gizlice bindi, emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı

Jandarma yolcu otobüsüne gizlice bindi, emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı

Kastamonu'da jandarma ekipleri, yolcu otobüslerine gizlice binerek emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:19+0300

2022-01-28T14:19+0300

2022-01-28T14:26+0300

emniyet kemeri

türkiye

trafik

yolcu otobüsü

jandarma

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kış lastiği kontrolü ve kural ihlali denetimi yapan ekipler, Kastamonu-Karabük arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüse sürücü ve yolcuların haberi olmadan gizlice binerek kural ihlali denetiminde bulundu. Denetim ve izlenimlerinin ardından jandarma ekipleri, otobüsü varış noktasına gelmeden durdurarak yolculara ve sürücülere bilgilendirmede bulundu.Denetimlerde yol kontrol noktasında trafik personelleri tarafından otobüsler durduruldu. Otobüste yolculara ve araç şoförüne trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Otobüs kazalarında ölümlerin büyük çoğunluğunun emniyet kemerinin takılmamasından kaynaklandığını söyleyen jandarma ekipleri, yapılan yolculuk sırasında şoförün tüm kurallara riayet ettiğini tespit ettiklerini fakat yolculuk bitene kadar emniyet kemerlerinin mutlaka takılması gerektiği uyarısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210811/kazalarin-ardindan-43-ilin-gecis-noktasinda-otobus-denetimi-1047913874.html

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emniyet kemeri, trafik, yolcu otobüsü, jandarma