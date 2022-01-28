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https://tr.sputniknews.com/20220128/jandarma-yolcu-otobusune-gizlice-bindi-emniyet-kemeri-takmayan-yolculari-tek-tek-uyardi-1053237023.html
Jandarma yolcu otobüsüne gizlice bindi, emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı
Jandarma yolcu otobüsüne gizlice bindi, emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı
Kastamonu'da jandarma ekipleri, yolcu otobüslerine gizlice binerek emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:19+0300
2022-01-28T14:26+0300
emniyet kemeri
türkiye
trafik
yolcu otobüsü
jandarma
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kış lastiği kontrolü ve kural ihlali denetimi yapan ekipler, Kastamonu-Karabük arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüse sürücü ve yolcuların haberi olmadan gizlice binerek kural ihlali denetiminde bulundu. Denetim ve izlenimlerinin ardından jandarma ekipleri, otobüsü varış noktasına gelmeden durdurarak yolculara ve sürücülere bilgilendirmede bulundu.Denetimlerde yol kontrol noktasında trafik personelleri tarafından otobüsler durduruldu. Otobüste yolculara ve araç şoförüne trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Otobüs kazalarında ölümlerin büyük çoğunluğunun emniyet kemerinin takılmamasından kaynaklandığını söyleyen jandarma ekipleri, yapılan yolculuk sırasında şoförün tüm kurallara riayet ettiğini tespit ettiklerini fakat yolculuk bitene kadar emniyet kemerlerinin mutlaka takılması gerektiği uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210811/kazalarin-ardindan-43-ilin-gecis-noktasinda-otobus-denetimi-1047913874.html
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emniyet kemeri, trafik, yolcu otobüsü, jandarma

Jandarma yolcu otobüsüne gizlice bindi, emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı

14:19 28.01.2022 (güncellendi: 14:26 28.01.2022)
© İHAKastamonu'da jandarma ekipleri, yolcu otobüsleri
Kastamonu'da jandarma ekipleri, yolcu otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA
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Kastamonu'da jandarma ekipleri, yolcu otobüslerine gizlice binerek emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kış lastiği kontrolü ve kural ihlali denetimi yapan ekipler, Kastamonu-Karabük arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüse sürücü ve yolcuların haberi olmadan gizlice binerek kural ihlali denetiminde bulundu. Denetim ve izlenimlerinin ardından jandarma ekipleri, otobüsü varış noktasına gelmeden durdurarak yolculara ve sürücülere bilgilendirmede bulundu.
Denetimlerde yol kontrol noktasında trafik personelleri tarafından otobüsler durduruldu. Otobüste yolculara ve araç şoförüne trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Otobüs kazalarında ölümlerin büyük çoğunluğunun emniyet kemerinin takılmamasından kaynaklandığını söyleyen jandarma ekipleri, yapılan yolculuk sırasında şoförün tüm kurallara riayet ettiğini tespit ettiklerini fakat yolculuk bitene kadar emniyet kemerlerinin mutlaka takılması gerektiği uyarısında bulundu.
otobüs denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
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