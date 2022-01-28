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Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kadıköy'ün Moda sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T22:58+0300
2022-01-28T22:58+0300
2022-01-28T23:02+0300
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kadıköy
kurtarma
balıkçı
tekne
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Saat 21.00 sıralarında İstanbul Kadıköy’de Moda sahilinde, Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak karaya oturdu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri karaya oturan balıkçı teknesinde mahsur kalan 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Sağlık ekipleri 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye sevk etti.Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
https://tr.sputniknews.com/20220126/keciler-dagda-mahsur-kaldi-afad-ekipleri-tekne-ile-kurtarmaya-geldi-1053144861.html
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Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı 22:58 28.01.2022 (güncellendi: 23:02 28.01.2022)
Kadıköy'ün Moda sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Saat 21.00 sıralarında İstanbul
Kadıköy’de Moda sahilinde, Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak karaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri karaya oturan balıkçı teknesinde mahsur kalan 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye sevk etti.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı