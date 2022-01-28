https://tr.sputniknews.com/20220128/kadikoyde-balikci-teknesi-karaya-oturdu-mahsur-kalan-2-kisi-kurtarildi-1053253883.html

Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kadıköy'ün Moda sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T22:58+0300

2022-01-28T22:58+0300

2022-01-28T23:02+0300

türkiye

kadıköy

kurtarma

balıkçı

tekne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053253856_0:68:1200:743_1920x0_80_0_0_0f980469a0052b2aa15d61b42245b81c.jpg

Saat 21.00 sıralarında İstanbul Kadıköy’de Moda sahilinde, Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak karaya oturdu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri karaya oturan balıkçı teknesinde mahsur kalan 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Sağlık ekipleri 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye sevk etti.Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

https://tr.sputniknews.com/20220126/keciler-dagda-mahsur-kaldi-afad-ekipleri-tekne-ile-kurtarmaya-geldi-1053144861.html

türkiye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadıköy, kurtarma, balıkçı, tekne