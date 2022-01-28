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Kanada Başbakanı Trudeau: Temaslı çıktım, 5 gün evden çalışacağım
Kanada Başbakanı Trudeau: Temaslı çıktım, 5 gün evden çalışacağım
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:42+0300
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koronavirüs
kanada
justin trudeau
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi.Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Kovid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.Eşinin 2020 yılının mart ayında koronavirüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.
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kanada, justin trudeau, koronavirüs

Kanada Başbakanı Trudeau: Temaslı çıktım, 5 gün evden çalışacağım

00:42 28.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLEJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLE
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi.
Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Kovid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.
Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.
Eşinin 2020 yılının mart ayında koronavirüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.
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