https://tr.sputniknews.com/20220128/kanada-basbakani-trudeau-temasli-ciktim-5-gun-evden-calisacagim-1053216061.html

Kanada Başbakanı Trudeau: Temaslı çıktım, 5 gün evden çalışacağım

Kanada Başbakanı Trudeau: Temaslı çıktım, 5 gün evden çalışacağım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

kanada

justin trudeau

koronavirüs

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi.Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Kovid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.Eşinin 2020 yılının mart ayında koronavirüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.

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kanada, justin trudeau, koronavirüs