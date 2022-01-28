Kanada Başbakanı Trudeau: Temaslı çıktım, 5 gün evden çalışacağım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi.Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Kovid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.Eşinin 2020 yılının mart ayında koronavirüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi.
Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Kovid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.
Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.
Last night, I learned that I have been exposed to COVID-19. My rapid test result was negative. I am following @OttawaHealth rules and isolating for five days. I feel fine and will be working from home. Stay safe, everyone – and please get vaccinated.