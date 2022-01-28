https://tr.sputniknews.com/20220128/karaismailoglu-marmaray-yogun-kar-yagisinda-istanbulun-ulasimini-sirtladi-1053236126.html

Karaismailoğlu: Marmaray yoğun kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı

Karaismailoğlu: Marmaray yoğun kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’ın yoğun kar yağışında İstanbul’un ulaşımını sırtladığına dikkati çekerek, 4 günde Marmaray’da 1... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:01+0300

2022-01-28T14:01+0300

2022-01-28T14:01+0300

türkiye

istanbul

ibb

marmaray

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı.İstanbulluların 23 Ocak'ta başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı nedeniyle özel otomobil ve kara yolu toplu ulaşım araçları yerine raylı sistemlere yöneldiğini belirten Karaismailoğlu, "Gebze-Halkalı Hattı'nda hizmet veren ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında en hızlı, en ekonomik ulaşım alternatifi olan Marmaray'a İstanbullular adeta akın etti" değerlendirmesinde bulundu.Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık olarak yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra 23.00 ile 06.00 arasında yarım saat aralıklarla ek seferler düzenlediklerini ve İstanbul'a 24 saat ulaşım hizmeti sunduklarını bildirdi.'Marmaray'da bugüne kadar 642 milyon kişi taşındı'Diğer ulaşım sistemleriyle entegre ve İstanbulkart aktarma sistemine dahil olan Marmaray'da en yoğun talebin Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Bakırköy ve Söğütlüçeşme, Pendik istasyonlarında yaşandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:29 Ekim 2013'ten bu yana hizmet veren Marmaray'da bugüne kadar 642 milyon kişinin taşındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Marmaray'da 2021 yılında 115 milyon 350 bin kişi taşınırken, günlük ortalama yolcu sayısı 315 bin oldu. 2022 yılının ilk ayında ise bu sayı 400 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

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istanbul, ibb, marmaray, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu