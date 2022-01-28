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https://tr.sputniknews.com/20220128/kirgizistan-ile-tacikistan-arasinda-ateskese-varildi-1053217598.html
Kırgızistan ile Tacikistan arasında ateşkese varıldı
Kırgızistan ile Tacikistan arasında ateşkese varıldı
Son 24 saat içinde Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalar sona erdi. Tarafların ateşkeste uzlaştığı duyuruldu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:32+0300
2022-01-28T01:43+0300
ateşkes
dünya
kırgızistan
tacikistan
çatışma
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Kırgızistan Sınır Muhafaza Kurumu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Tacikistan ile ateşkese varılarak çatışmaların tamamen sona erdirildiği belirtildi.Açıklamada, tarafların müzakereler sırasında tam ateşkes uygulanması, sınıra gönderilen takviye güç ve askeri araçların çekilmesi, Batken-İsfana karayolunda trafiğin açılması ve Kırgız ve Taciz kolluk kuvvetlerinin çatışmaları önlemek üzere sınırda ortak devriyeye başlaması üzerinde mutabık kaldığı bilgisi paylaşıldı.Kırgız-Tacik sınır sorunuKırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.29 Nisan 2021'de Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile ateşkes ilan etmiş ve yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/tacikistan-kirgizistan-sinirinda-catisma-3-tacik-asker-yaralandi-1053205279.html
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ateşkes, kırgızistan, tacikistan, çatışma

Kırgızistan ile Tacikistan arasında ateşkese varıldı

01:32 28.01.2022 (güncellendi: 01:43 28.01.2022)
© AFP 2021 / DANIL USMANOVKırgızistan Tacikistan
Kırgızistan Tacikistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / DANIL USMANOV
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Son 24 saat içinde Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalar sona erdi. Tarafların ateşkeste uzlaştığı duyuruldu.
Kırgızistan Sınır Muhafaza Kurumu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Tacikistan ile ateşkese varılarak çatışmaların tamamen sona erdirildiği belirtildi.
Açıklamada, tarafların müzakereler sırasında tam ateşkes uygulanması, sınıra gönderilen takviye güç ve askeri araçların çekilmesi, Batken-İsfana karayolunda trafiğin açılması ve Kırgız ve Taciz kolluk kuvvetlerinin çatışmaları önlemek üzere sınırda ortak devriyeye başlaması üzerinde mutabık kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Kırgız-Tacik sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

29 Nisan 2021'de Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.

İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile ateşkes ilan etmiş ve yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.
Kırgızistan - Tacikistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
DÜNYA
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma: 3 Tacik asker yaralandı
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