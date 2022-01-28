https://tr.sputniknews.com/20220128/kirgizistan-ile-tacikistan-arasinda-ateskese-varildi-1053217598.html

Kırgızistan ile Tacikistan arasında ateşkese varıldı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında ateşkese varıldı

Son 24 saat içinde Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalar sona erdi. Tarafların ateşkeste uzlaştığı duyuruldu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T01:32+0300

2022-01-28T01:32+0300

2022-01-28T01:43+0300

ateşkes

dünya

kırgızistan

tacikistan

çatışma

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Kırgızistan Sınır Muhafaza Kurumu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Tacikistan ile ateşkese varılarak çatışmaların tamamen sona erdirildiği belirtildi.Açıklamada, tarafların müzakereler sırasında tam ateşkes uygulanması, sınıra gönderilen takviye güç ve askeri araçların çekilmesi, Batken-İsfana karayolunda trafiğin açılması ve Kırgız ve Taciz kolluk kuvvetlerinin çatışmaları önlemek üzere sınırda ortak devriyeye başlaması üzerinde mutabık kaldığı bilgisi paylaşıldı.Kırgız-Tacik sınır sorunuKırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.29 Nisan 2021'de Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile ateşkes ilan etmiş ve yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220127/tacikistan-kirgizistan-sinirinda-catisma-3-tacik-asker-yaralandi-1053205279.html

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