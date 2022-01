https://tr.sputniknews.com/20220128/kis-aylarinda-bagisiklik-nasil-guclendirilir-1053233177.html

Kış aylarında bağışıklık nasıl güçlendirilir?

Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmek ve güneş ışığından yararlanamamak bağışıklığı düşürüyor. Beslenme ve egzersiz konusunda uyarılarda... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

Beslenme uzmanı Merve Ölmez, kış aylarında bağışıklığı yüksek düzeyde tutmak için beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları ifade etti:'Su tüketimi önemli'CNN Türk'ün aktardığı habere göre Ölmez, su tüketiminin önemine de dikkat çekti ve "Su tüketimine özen gösterin. Kışın su tüketimi azalsa da vücuda alınması gereken su miktarı azaltılmamalıdır. En az 2-2.5 litre su tüketimi sağlanmalıdır. Su tüketimini kolaylaştırmak ve aynı zamanda C vitamini almak için suyunuza bir dilim limon ekleyebilirsiniz. Yeterli düzeyde C vitamini alın. Portakal, greyfurt, mandalina gibi meyveler C vitamini denilince akla ilk gelenler arasında olmaktadır. Bu turunçgillerin yanı sıra yeşil biber, kivi, maydanoz, roka da C vitamini açısından yüksek besinlerdir" dedi.'D vitamini seviyesi kışın düşüyor'Diyetisyen Ölmez, bağışıklığın kuvvetlenmesi için kritik önem taşıyan D vitamini konusunda da uyarılarda bulundu: Vücuttaki fazla yağ dokusunun da bağışıklığı düşürdüğünü dile getiren Ölmez, "Egzersiz yapmaya özen gösterin. Düzenli yapılan egzersizler uyku kalitesini iyileştirirken, bağışıklık fonksiyonlarımızı da artırır. Son araştırmalar uzun süreli orta şiddetli egzersiz programının menopoz sonrasında kadınlarda grip ve soğuk algınlığı riskini azaltabileceğini göstermektedir. İdeal kilonuzu koruyun. Son yapılan çalışmalar fazla yağ dokusunun bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkilerinden bahsetmektedir. Yeterli ve kaliteli uyuyun. Yatmadan önce alkol ve kafeinden uzak durmak ve uygun oda ısısı sizi dinlendirir. Probiyotik ve prebiyotik kaynaklara öncelik verin. Yoğurt, kefir, ayran gibi probiyotiklere ve probiyotiklerin gücünü artıran besinlere (ev yapımı turşu, mayalı yiyecekler, boza gibi)öncelik vererek bağırsaklarımızdaki yararlı bakteri sayısını artırıp bağışıklığımızı güçlendirebiliriz" dedi'Bitki çaylarına da yer açın'Ara öğünler konusunda da önerilerde bulunan Ölmez şunları dile getirdi:

