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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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van
trafik kazası
metro turizm
kaza
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Van-Tatvan karayolu üzerinde Metro firmasına ait yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/adanada-bir-kisi-kaza-yaptigi-otomobilde-uyuya-kaldi-1053223037.html
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türkiye, van, trafik kazası, metro turizm, kaza

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

10:37 28.01.2022
© İHA / YUNUS TUĞRULKontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA / YUNUS TUĞRUL
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Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
Van-Tatvan karayolu üzerinde Metro firmasına ait yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da bir kişi kaza yaptığı otomobilde uyuya kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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Adana'da bir kişi kaza yaptığı otomobilde uyuyakaldı
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