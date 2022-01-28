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https://tr.sputniknews.com/20220128/kontrolden-cikan-yolcu-otobusu-devrildi-9-yarali-1053225082.html
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T10:37+0300
2022-01-28T10:37+0300
2022-01-28T10:37+0300
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van
trafik kazası
metro turizm
kaza
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Van-Tatvan karayolu üzerinde Metro firmasına ait yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/adanada-bir-kisi-kaza-yaptigi-otomobilde-uyuya-kaldi-1053223037.html
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türkiye, van, trafik kazası, metro turizm, kaza
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
Van-Tatvan karayolu üzerinde Metro firmasına ait yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla
hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.